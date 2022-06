Shakira recibe una gran alegría en su semana más complicada

"Me acaba de contar mi equipo que el vídeo de Te Felicito ¡ya sobrepasó las 100 millones de visitas!", ha comunicado una exultante Shakira para mostrar su alegría por el logro conseguido. El último tema compuesto e interpretado por la artista colombiana sigue arrasando y ya se puede considerar como un auténtico fenómeno que traspasa lo puramente musical. Además de la ingente cantidad de visualizaciones que acumula en YouTube, la canción está dentro del Top Ten de tendencias mundiales, es una de las principales búsquedas en Google y arrasa igualmente en la plataforma Spotify. Su colaboración con Rauw Alejandro se preveía ya como un éxito arrollador antes de salir al mercado, pero han sido los últimos acontecimientos relacionados con la vida de la cantante los que han convertido este trabajo en un hit internacional a todos los efectos.

"¡Son los mejores fans del mundo! ¡Gracias por tanto apoyo y cariño!", transmitía Shakira a sus seguidores con gran entusiasmo. Acostumbrada a los premios y a triunfar en todo lo que hace, la cantante y este Te felicito están enganchando no solo por el ritmo pegadizo de su melodía y la espectacular puesta en escena del videoclip, sino también por una letra que parece ir claramente dedicada a Gerard Piqué. De hecho, días antes de anunciar su ruptura con el futbolista del FC Barcelona, la propia cantante hablaba de lo que significa este tema que trata sobre un desengaño amoroso. "Nos pasa a todos de vez en cuando... a nosotras las mujeres. Crees que estás en una relación verdadera y no es tan real como parecía”, decía en el show británico This Morning sobre su creación musical, palabras que parecían estar directamente relacionadas con lo que ocurría en el seno de su hogar.

También se refirió a la coreografía y el concepto tan futurista que ella misma baila en la pieza audiovisual, una idea que al parecer salió de sus niños Milan y Sasha. "Los creadores son mis hijos porque a ellos se les ocurrió", revelaba la cantante a mediados de mayo en The Tonight Show. "Les pedí que cerraran los ojos, escucharan la canción y el pequeño me dijo: ‘Mami, te imagino bailando con un robot'", contaba la artista con mucho orgullo. "Me encantó, se lo llevé al director y ese fue el punto de partida”, remataba con una enorme sonrisa en el rostro. Mientras sigue "recuperándose", como dijo su hermana, del varapalo que ha supuesto su separación del padre de sus vástagos, Shakira puede encontrar un respiro en su más que brillante carrera. Es evidente que nunca le van a faltar ofertas, de hecho actualmente compagina su faceta artística con su papel como jurado en el nuevo talent show estelar de la televisión norteamericana, Dancing with myself (Bailando conmigo mismo), junto a Nick Jonas y Liza Koshy.

