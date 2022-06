Chris Evans habla sobre Shakira tras el revuelo: 'Soy muy fan de ella y es espectacular'

Los que apuestan o fantasean con un romance entre Chris Evans y Shakira, de momento tendrán que esperar. El actor estadounidense de 40 años ha hablado por primera vez sobre la cantante colombiana, después del revuelo causado en las últimas semanas tras conocerse que ambos habían empezado a seguirse recientemente en Instagram. La estrella de Hollywood se ha convertido, sin pretenderlo, en uno de los nombres propios y colaterales que han surgido tras la ruptura de la artista y Gerard Piqué. A partir de aquí, el protagonista de Los Vengadores dejaba claro que nunca ha coincidido en persona con la intérprete de Loba y La bicicleta, aunque no le importaría ni mucho menos que así fuera. "No he tenido la oportunidad de conocerla, pero soy muy fan de ella", decía ante las preguntas de la prensa durante la presentación de su última película a la que presta su voz, la animada Lightyear, en Los Ángeles (California).

Sobre si se atrevería a participar en un videoclip con Shakira para mover las caderas al ritmo de una de sus canciones, Chris Evans confesaba que "¡oh!, Dios, me daría mucha vergüenza estar a su lado, porque es demasiado buena en eso", decía con humor sin ocultar la admiración que siente por la cantante. El actor que trabaja para la factoría Marvel aseguraba que es ajeno a la multitud de comentarios que se están dando últimamente sobre este asunto, ya que "no paso mucho tiempo en las redes sociales", aseveraba. Sin embargo, tampoco le molestaba que la gente los relacionara de alguna forma porque "ella es espectacular", añadía. El reportero que le entrevistaba en ese instante fue entonces directamente al grano y le puso sobre la mesa si tendría una cita con la artista de 45 años. "¿Que si saldría con Shakira?", replicaba Chris Evans con cierta incredulidad. "¿Estás intentando que tenga algo con ella?", añadía entre risas sin ahondar más en el tema.

Cabe recordar que Chris Evans está considerado como uno de los solteros de oro de la meca del cine, aunque en los últimos tiempos se le ha relacionado con las actrices Alba Baptista, Selena Gómez y Ana de Armas, esta última con la que compartió elenco en la película Puñales por la espalda. Años atrás, estuvo con Jessica Biel (de 2001 hasta 2006), actual pareja de Justin Timberlake, y posteriormente vivió un idilio con la cómica Jenny Slate (de 2016 a 2018). Igualmente, se le atribuyeron fugaces romances con Lily Collins, Minka Kelly y Dianna Agron. "Soy de esos que tiene pánico a sentirse atrapado en una relación", explicaba el actor en 2019 a Hollywood Reporter. "Siempre he sido muy independiente. Me encanta campar a mis anchas sin tener que dar cuentas a nadie", apostillaba. "Por supuesto me gustaría estar con alguien que también tuviera su propio espacio, pero no me veo emparejándome con nadie que decida hacer solo lo que a mí me gusta... Eso me parece asfixiante", sentenciaba.

