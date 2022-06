La ajetreada semana de Shakira después de anunciar su separación

Tras poner punto y final a su bonita (y mediática) historia de amor, Shakira y Gerard Piqué han seguido con su día a día con total normalidad. La cantante colombiana y el deportista español reaparecieron en Hluboká nad Vltavou, una localidad de la República Checa, hasta donde viajaron para animar a su hijo Milan en un torneo de béisbol, y después de eso les hemos visto en Barcelona llevando a sus hijos al colegio y a sus diferentes actividades extraescolares. En el caso de la intérprete de Waka Waka, ha tenido una semana de lo más ajetreada y hacía mucho que no veíamos imágenes de ella con tanta frecuencia.

Este viernes, la cantante ha provocado un gran revuelo al llegar al centro escolar en el que estudian sus hijos. Y no solo porque llegara en una llamativa caravana de color azul y blanco, sino porque llevaba en la mano una caja de cartón con una pizza tamaño XXL. La vimos muy guapa, con un veraniego vestido de color fucsia, botas de ante de color marrón y gafas de sol. Además, en esta ocasión también la acompañaba su hermano Tonino, que sigue siendo su mano derecha y su mayor apoyo en todos los aspectos de su vida. Al verla, muchos se han preguntado cuál era el objetivo de aparecer con una pizza pero, por el momento, es algo que desconocemos. ¿Habrá sido para sorprender a los compañeros de clase de sus hijos?

Horas antes, Shakira había reaparecido en la Ciudad Condal junto a su hijo pequeño. En esa ocasión tampoco quiso hacer declaraciones y simplemente se limitó a acompañar al pequeño a una de sus actividades para después marcharse. La intérprete de Me enamoré llevaba unos shorts vaqueros y una llamativa camiseta de color morado, además de presumir de supermelena. Ese mismo día, la expareja de Gerard Piqué volvió a cumplir con sus tareas de madre al llevar a Sasha a sus clases de kárate. El niño llevaba su equipación, con una chaqueta y pantalones rojos, y su cinturon amarillo y azul.

Por el momento, no hemos vuelto a ver al jugador del FC Barcelona. Él ha intentado pasar más desapercibido mientras que Shakira no ha parado ni un momento. Además, también está muy activa en sus redes sociales, donde no deja de promocionar su nuevo programa de televisión Dancing With Myself, y su nueva canción con Rauw Alejandro, Te felicito. "La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti", canta la artista colombiana en uno de los vídeos que ha publicado.

¿Dejará Barcelona para irse a Miami?

Es una de las grandes preguntas que, por el momento, no tiene respuesta. La cantante y el futbolista ya no comparten la vivienda familiar en Esplugues de Llobregat (el futbolista se habría trasladado a un piso que tiene en Barcelona) y no se sabe qué va a pasar en las próximas semanas. Con quién vivirán ahora los dos pequeños va a ser uno de los puntos más importantes en el que van a tener que ponerse de acuerdo, ya que para ellos el bienestar de Milan y Sasha es y será siempre lo más importante.

Si decide marcharse con sus hijos, sería un revés para el deportista ya que no podría verles tan a menudo. Y es que, aunque Barcelona ha sido su hogar durante estos últimos años, Shakira tiene a su familia repartida entre Miami (sus padres) y Colombia (algunos de sus hermanos). La cantante, de 45 años, tiene una espectacular casa en Miami que sacó a la venta hace cinco años, sin embargo, parece que todavía no ha encontrado comprador. La propiedad, que tiene unos 900 metros cuadrados, está ubicada en North Bay Road Drive y tiene unas magníficas vistas al mar.