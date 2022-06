Shakira se centra en el trabajo y la familia tras su ruptura con Piqué

Shakira no ha hecho comentarios acerca de su separación del futbolista Gerard Piqué, que se confirmó hace apenas unos días. Refugiada en su residencia de Barcelona desde que regresó el pasado fin de semana de la República Checa junto a sus hijos, tras un compromiso deportivo que tenía Milan (estaba también el futbolista), la colombiana se encuentra rodeada por su familia, que en estos momentos es su mejor apoyo. Se la ha podido ver regresando a la vivienda, metida en un coche y con gafas oscuras, donde estos días están sus padres Nidia y William, su hermana Lucía y su tía Patricia (hermana de su madre), que están estos días en la Ciudad Condal. De hecho su padre también está ya en casa después de haber tenido que ser hospitalizado tras una aparatosa caída. La colombiana tranquilizó a sus seguidores asegurando que se encuentra bien y que evoluciona de manera favorable.

Arropada por los suyos y concentrada en su trabajo, así afronta Shakira los primeros días tras haber anunciado su separación. En sus redes sociales apenas ha hecho publicaciones desde la pasada semana, solo unos stories en los que anima a los espectadores a participar en el challenge del nuevo concurso de televisión en el que participa, inspirado en los bailes que se hacen virales a través de plataformas como Tik tok. Dancing with myself es un talent de baile que se emite semanalmente en la NBC en el que la colombiana ejerce como jurado junto a Nick Jonas y Niza Koshi. Cada semana un grupo de bailarines anónimos tendrá que aprenderse los pasos de una coreografía creada por los miembros del jurado para presentarla ante los jueces, todo un reto por el tiempo reducido del que disponen los participantes. Shakira también tiene una participación en las productoras responsables del formato, creado por Irwin Entertainment y Universal Television Alternative Studio.

Su futuro es una incógnita

A través de un escueto comunicado enviado por la agencia de representación de la artista, se confirmaba la ruptura de Shakira y Piqué después de doce años de relación y dos hijos en común: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”. Una confirmación que llegaba tras varios días de especulaciones y que se hizo pública cuando la pareja se encontraba en la República Checa con su hijo Milan, que estaba compitiendo en un partido de béisbol.

La hermana de Shakira, Lucía Mebarak, daba apenas una pista acerca de cómo se encuentra la artista. “Está recuperándose" señalaba. Además, a la pregunta de si en la familia se esperaban este desenlace entre ambos, respondía que "posiblemente". Aunque no estaban casados, la separación abre algunas incógnitas sobre todo en lo referente al futuro de los hijos que tienen en común y a la decisión que tome la colombiana acerca de su lugar de residencia. La posible marcha de la artista de España sería un punto de fricción entre la pareja, pues supondría que los niños estarían más alejados de su padre. Por el momento las dudas siguen en el aire pues la artista no ha respondido a estas cuestiones, mientras que el futbolista no se ha dejado ver en público desde que se conociera esta noticia sobre su situación personal (ya ha terminado sus compromisos con la liga española).