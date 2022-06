Los interrogantes que plantea la ruptura de Shakira y Piqué

Tras una ruptura, siempre hay algunas cosas que solucionar y, aunque en el caso de Shakira y Piqué nunca hubo boda, la pareja tiene dos hijos, Milan y Sasha, que como señala el comunicado que confirmaba la separación son lo más importante para la pareja. Esta sería la principal cuestión que tendrían que hablar la cantante y el futbolista, que ya no comparte la vivienda familiar en Esplugues de Llobregat (el futbolista se habría trasladado a una vivienda que tiene en Barcelona). Este sería un punto de fricción entre ambos, como se ha informado, aunque por el momento ninguno de los interesados ha dado detalles acerca del proceso que están atravesando. Con quién vivirán ahora los dos pequeños es precisamente la cuestión de la que se deriva otro de los importantes interrogantes que surgen tras esta separación, que fue confirmada por la agencia de comunicación de la cantante a través de un escueto comunicado.

La carrera internacional de la artista siempre la tuvo viajando por medio mundo con sus giras, sus presentaciones de discos, los programas de televisión en los que ha colaborado… Su refugio era su mansión en Punta del Este, un nido de amor que compartió con su expareja Antonio de la Rúa y que terminó vendiendo. Cuando los rumores sobre su relación con el futbolista del Barça eran ya casi un secreto a voces, en torno a 2011, empezó a pasar cada vez más tiempo en la Ciudad Condal, que al final se convirtió en su lugar de residencia (en 2015 declaró oficialmente que era su lugar de residencia). Es allí donde ha creado una familia y donde se han criado sus hijos, una base desde la que la colombiana ha seguido componiendo su música y viajando allá donde sus compromisos la reclamaban (acaba de estrenar por ejemplo el concurso de baile Dancing with Myself, en Estados Unidos, donde ejerce como jurado).

Ahora la pregunta es obligada: ¿se quedará Shakira en Barcelona? Si decide marcharse con sus hijos, esto supondría un revés para el deportista que vería menos a los niños (de hecho se dice que es precisamente uno de los puntos que supondría un conflicto entre ambos). No sería extraño que tomara esta determinación pues aunque Barcelona ha sido su hogar a lo largo de estos últimos años, la colombiana tiene a su familia repartida entre Miami (sus padres) y Colombia (algunos de sus hermanos) y, aunque la visitan con frecuencia, no sería lo mismo estar más cerca de ellos. La artista, de 45 años, tiene una magnífica casa en Miami que sacó a la venta hace cerca de cinco años y que todavía (a fecha del pasado 2021) no ha logrado traspasar. La propiedad de la vocalista, que tiene unos 900 metros cuadrados, está ubicada en North Bay Road Drive y tiene unas magníficas vistas al mar.

Colombia es donde están sus raíces y donde se desarrolla la labor de su fundación Pies Descalzos. No es extraño ver a la artista visitando las escuelas donde se proporciona formación y recursos a aquellos niños que más lo necesitan. Es una manera de paliar las carencias de aquellos pequeños que gracias a la cantante tienen un futuro al alcance de la mano. Quién sabe si no sea el país una de las opciones que baraje la intérprete a la hora de escoger el lugar en el que vivir. Lo que pasará con la casa que compraron en 2013 si se marcha de Barcelona es otra de las cuestiones que habrá de responderse en el futuro: ¿se desharán de ella?

La cuestión pendiente con Hacienda

Además de la posibilidad de que sus hijos, lo más importante en la vida de la cantante y del futbolista, estén más cerca de su padre, otra cuestión podría retenerla o por el contrario alejarla aún más de España. Los problemas que desde años arrastra la artista con Hacienda pueden ser otro de los motivos que la lleve a plantearse hacer las maletas. O quizá por el contrario decida permanecer en el país hasta que queden solventados. Apenas un día después de deslumbrar en la alfombra roja de Cannes, el pasado 25 de mayo, se conocía que la Audiencia de Barcelona ha rechazado el recurso presentado por la artista contra su procesamiento por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública, tal y como daba a conocer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Esta decisión de mantener el procesamiento que dictó en julio de 2021 el Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) coloca a Shakira a un paso de ir a juicio tras presuntamente defraudar a Hacienda más de 14 millones de euros en los ejercicios del 2012, 2013 y 2014. La artista podría aún llegar a un pacto con la Fiscalía y su equipo legal sigue sosteniendo que “continuará defendiendo su inocencia, tal y como ha venido haciendo hasta ahora, a través de la presentación de argumentos jurídicos de peso, pruebas contrastables e informes periciales de profesionales de reconocido prestigio en el ámbito tributario (como son un catedrático y un magistrado del Tribunal Supremo), quienes avalan la posición de la defensa”.

La agencia de comunicación de la cantante a través de un comunicado confirmaba los rumores que planeaban sobre la pareja desde hace apenas unos días: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”. Las especulaciones ya apuntaban a que su relación estaba en crisis apenas unos días antes de que viera la luz dicho comunicado.