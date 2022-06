De los flechazos a las duras despedidas: las letras escritas por Shakira para los amores de su vida

En el mundo del arte es de lo más habitual que la vida personal del artista sirva como inspiración en sus creaciones. Este es el caso de Shakira, que comenzó su carrera profesional con tan solo 17 años y la ha compaginado con experiencias vitales de lo más emocionantes. Entre estas vivencias se encuentran pasionales amores que se han reflejado en la evolución de su trayectoria, puesto que sus distintos discos son la muestra perfecta de sus emociones: desde los momentos más felices hasta sus rupturas de corazón. Precisamente, este sabor amargo tiene su primer álbum Pies Descalzos, que supuso su debut en la industria discográfica por todo lo alto. Sin embargo, estaba viviendo un desengaño amoroso porque acababa de romper con su primera pareja, Óscar Ulloa, con el que llevaba dos años de relación.

Por ello, no es de extrañar que le dedicase estos versos en el sencillo Antología. "Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos con tus tantos dulces besos repartidos, pero olvidaste una final instrucción porque aún no sé como vivir sin tu amor", eran las palabras con las que vocalista afrontaba el dolor que sentía. Parece que mucha gente se sintió identificada con la situación porque el tema es uno de los más inolvidables de la música en español de la década de los 90. Pero no todo fue triste entre ellos, porque en este mismo disco estaba presente ¿Dónde estás corazón?, en el que se mostraba agradecida por todo el apoyo que su pareja le había brindado para cumplir su sueño, e incluso el joven sale en varias escenas de dicho videoclip.

Sin embargo, cómo no hay mal que dure mil años el amor volvió a llamar a su puerta en el 1997. El modelo y actor puertorriqueño Osvaldo Ríos logró conquistar por aquel entonces su corazón. Un romance mucho más mediático que el anterior y que no estuvo exento de controversia por la diferencia de edad que los separaba, ella tenía 20 mientras que su compañero sentimental 37. Nada importó para ellos en el breve tiempo que estuvieron juntos y en ¿Dónde están los ladrones? las palabras firmadas por la vocalista tienen una dedicatoria personal para él. Este significativo mensaje se encuentra en Tú. "Eres tú, amor, mis ganas de reír. El adiós que no sabré decir, porque nunca podré vivir sin ti".

Pero de amor no muere nadie y en el año 2000 rehizo su vida con el que ha sido uno de sus romances más sólidos, Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa. En esta ocasión, el empresario tuvo que esperar dos años para que Shakira volviera a meterse en el estudio para grabar su popular Servicio de lavandería. Debajo de tu ropa era el tema que representaba la felicidad de volver a encontrarse con aquel que quieres tras días separados por los muchos compromisos profesionales que llenaban su agenda. "Debajo de tu ropa hay una historia interminable, el hombre que escogí, todo lo que merezco por haber sido tan buena chica". Una escena llena de besos y abrazos que representaron a la perfección en el video musical donde el hotelero ejercía como protagonista masculino.

En los 11 años que estuvieron juntos fueron muchas las bonitas declaraciones que le procesó Shakira a Antonio en forma de verso. Entre ellos destaca Días de enero, "como ví que eras sincero en tus ojos me perdí", que refleja el cariño incondicional que encontro en el empresario argentino. Incluso su final estuvo marcado por notas musicales. En La que más le lanzaba un adiós lleno de dolor por lo que sería su última balada en común. "Sabe Dios lo que me cuesta dejarte, te miro mientras duermes, pero ya no te despertaré", era el mensaje de despedida con el que ponían punto y final a un camino personal y profesional (el llegó a ser socio en sus negocios) que parecía inseparable.

Y, de pronto, llegó el mundial de fútbol de 2010 que se celebró en Sudáfrica. Shakira fue la elegida para poner himno a este evento que mueve el mundo. Un Waka Waka de ritmos africanos que le traería la más gratas de las sorpresas porque durante la creación del videoclip, que contaba con representantes de distintos países, el encargado de poner a cara la selección española fue Gerad Piqué. Un rodaje que supuso todo un flechazo, como bien explicó en Me Enamoré, publicado en el año 2017 cuando su relación estaba completamente afianzada y eran papás de dos niños Milan, de 9 años, y Sasha, de 7 y que reza tal que así. "Mi vida empezó a cambiar el día que te conocí... Me enamoré, lo vi solito y me lance. Mira que cosa bonita".

La letra habla de cómo al contemplar los ojos azules del centrocampista culé no pudo resistirse a sus encantos y, sin importar las circunstancias ni la diferencia de edad, esta vez ella era 10 años mayor que el deportista, sabía que tenía que ser parte de su vida. Un feliz comienzo que ha acabado de manera abrupta después de 12 años. Y que por lo que muchos de sus seguidores presuponen, también ha tenido su banda sonora particular porque su colaboración con el cantante de reggaeton puertorriqueño Rauw Alejandro, Te felicito, habla de una traición, lo que parece encajar con los hechos sucedidos en las últimas semanas. "Yo que ponía las manos al fuego por ti. Y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti", se escucha en el single.