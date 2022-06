Los negocios que tienen Shakira y Piqué

Shakira y Piqué se han hecho un nombre propio en sus respectivas profesiones, logrando incontables éxitos y premios que les han convertido en dos de las estrellas mundiales más reconocidas en la música y el fútbol. Su reciente ruptura supone así la separación de dos nombres con una gran influencia que se ha apuntalado además en los negocios que ambos han emprendido al margen de sus respectivas carreras y que abarcan diversos ámbitos.

Gerard Piqué es uno de los míticos jugadores del Barça, considerado además como uno de los mejores defensas del mundo. Tiene ocho títulos de liga, una Copa del Mundo, una Premier League, cuatro ligas de Campeones, seis Supercopas, un campeonato de Europa, siete Copas del Rey, tres Supercopas de Europa, tres campeonatos Mundial de Clubes, entre otros trofeos, en su palmarés. Su nómina con el club, que él mismo hizo pública, se rebajó considerablemente de los 11 millones de euros que cobraba anualmente: detalló que el 50% de lo que ahora cobra asciende a unos 2 millones trescientos mil euros.

La mayor parte de los negocios que tiene al margen de su trabajo en los terrenos de juego los gestiona a través de Kosmos Holding, el fondo del que es copropietario junto a Hiroshi Mikitani, fundador de Rakuten y patrocinador del FC Barcelona. Este grupo gestiona la Copa Davis, el FC Andorra, del que es propietario, y compró además los derechos de la primera división francesa, la Ligue 1, para España, como señala Forbes. La retransmisión del primero de estos partidos de la liga francesa en el que debutaba Messi lo compraron Mediaset España e Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más importantes de la plataforma de directos Twitch. La relación de Piqué y Llanos se ha ido estrechando con el tiempo, sumando colaboraciones por ejemplo para lograr que la Copa América se pudiera ver en España o para crear un Campeonato de Globos que se emitió en 2021. “La intención es que Kosmos dure muchísimos años y que sea muy exitoso” dijo el deportista en Forbes sobre su empresa.

Su incursión en eSports

La citada publicación apunta otra de las compñías del jugador que se denomina Kerad Project 2006 SL y está destinada al negocio inmobiliario. El ejercicio de 2019 lo cerró con activos inmobiliarios por un valor de 18.705.809,25 euros. Esta empresa posee una larga lista de casas, terrenos o naves industriales en diferentes ciudades. Tiene además el deportista una marca de gafas de sol, Kypers (en 2019 facturó 1.842.404,08 euros) y una de bebidas isotónicas que montó junto al exjugador del Barça Carles Puyol y Noel Alimentaria. A través de su empresa EMR entró en el mundo de los eSports (en 2018 facturó 1.520.689,05 euros). A finales de 2021 anunciaba la fundación de un nuevo equipo de eSports junto a Ibai Llanos para competir en la siguiente Superliga del videojuego League of Legends. "Este nuevo proyecto refuerza la alianza que existe entre Kosmos e Ibai. Hemos trabajado juntos en dos grandes proyectos en los últimos meses, Copa América y el debut de Messi", comunicaba Kosmos. League of Legends es un juego de estrategia en el que dos equipos formados por cinco jugadores se enfrentan para destruir la base del contrario. La Superliga reúne a los diez mejores equipos del país. La Superliga cerró la temporada de verano 2021 con casi cinco millones de espectadores y una audiencia de 300.000 espectadores en la final.

Piqué y su empresa Kosmos se han visto envueltos en las últimas semanas en el caso de los audios privados sobre las comisiones en torno a la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. El Confidencial publicó unas conversaciones privadas entre el deportista y Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, sobre estas gestiones por las que Kosmos cobró una comisión de 24 millones de euros y la Federación, 40 millones de euros. El deportista explicó que todo el proceso se hizo de manera legal.

La artista latina más vendida

La carrera de Shakira no ha hecho más que crecer durante tres décadas, convirtiéndola en un auténtico icono. Según Forbes, su fortuna ronda los 258 millones de euros (dato de 2021) y los dos lanzamientos que le reportaron más beneficios fueron Fijación oral Vol 1 & 2, con casi 9 millones de dólares (8 millones y medio de euros). Ha sido elegida por Forbes Colombia como una de las 50 mujeres más poderosas de 2022 gracias a sus cifras récord entre las que se pueden destacar que supera los 1.000 millones de reproducciones en Youtube, ha obtenido más de 400 premios a lo largo de su carrera, entre los que hay 13 Grammys Latino, tres Grammy y 39 Billboard Latin Music Awards, y ha vendido más de 80 millones de álbumes, lo que la convierte en la artista latina más vendida de la historia.

Entre los hitos de su trayectoria se puede destacar que, en 2011, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y fue nombrada Persona del Año en los Latin Grammy, convirtiéndose en la artista más joven de la historia en alcanzar este título en los galardones pues tenía solo 34 años. En 2012 firmó por Roc Nation, sello de Jay Z y participó como jurado en la edición estadounidense de La Voz (ha estado en dos temporadas lo que, según The Hollywood Reporter, le aportó más de 11 millones de euros), lo que la consolidó como una de las estrellas latinas más importantes también en el mercado estadounidense. Recordemos que en 2020 protagonizó junto a Jennifer López el espectáculo del intermedio de la Super Bowl que batió récords de audiencia.

En 2021 vendió los derechos de todo su catálogo de canciones a la empresa Hipgnosis, pero la cantidad de la transacción no se hizo pública. La colombiana ha ejercido además como actriz de doblaje en la película de Disney Zootrópolis, en la que también cantó uno de los temas de la banda sonora, y tiene una línea de perfumes que vio la luz en 2010. Ha participado además en otras iniciativas como la firma de lencería Parade, una firma de snacks de almendras o productoras de televisión como la que ha creado el último talent en el que participa, Dancing with myself. Dedica muchos esfuerzos además a la labor filantrópica de su fundación Pies Descalzos, que se encarga de desarrollar proyectos educativos en su Colombia natal. Fundada en 1997, proporciona las infraestructuras necesarias para proporcionar acceso a la educación a millones de niños.