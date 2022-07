La madre de Shakira desearía que su hija y Gerard Piqué se reconciliasen

Un mes desde de que Shakira y Gerard Piqué anunciaran su separación, los padres de la cantante sigue siendo su mayor apoyo en estos momentos tan difíciles tanto para ella como para sus hijos MiIlan y Sasha, de nueve y siete años respectivamente. Su padre William Mebarak no termina de recuperarse de la grave caída que sufrió el pasado mes de junio y continúa ingresado en el hospital. "Ahí está, mejorando día a día gracias a Dios. Gracias a ustedes por preguntar", señalaba su esposa y madre de la cantante, Nidia Ripoll a Europa Press. De momento no saben cuando recibirá el alta: "Todavía no lo sé... pronto yo creo. Este mes Dios quiera que sí".

VER GALERÍA

Una difícil temporada para la familia de la intérprete tras la ruptura de la cantante con Gerard Piqué después de doce años de relación. La madre de Shakira desearía que su hija y el futbolista estuviese juntos. A la pregunta de si le gustaría que se reconciliasen, la respuesta fue completamente clara: "Lógico".

Siempre pendiente de su hija y su esposo, reveló que "Shakira está bien gracias a Dios" y los hijos de la cantante son "un consuelo, magínate si no", revelaba Nidia, que no quiso desvelar muchos más detalles sobre los planes de futuro de la cantante y si finalmente tomará o no la decisión de marcharse a vivir a Miami con sus hijos. "No tengo ni idea, no he hablado sobre eso".

Coincidiendo con su regreso a la televisión estadounidense como productora y jurado de un concurso de baile en la cadena NBC, son muchas los que apuntan a que su deseo sería trasladarse a Miami, donde tiene una espectacular mansión. De momento y mientras los abogador de ambos continúan dirimiendo sobre el proceso de custodia de sus hijos, la cantante continúa en la Ciudad Condal muy pendiente de la evolución de su padre.

VER GALERÍA

Una de las últimas fotos que ha compartido la cantante de Barranquilla ha sido la de sus hijos Milan y Sasha , abrazando a su abuelo y dándole todo tipo de mimos. Unas tiernas imágenes que han estado acompañadas de unas conmovedoras palabras. "Nos enseñaste a levantarnos después de la caída y esta vez sabemos que lo volverás a hacer. Te amamos", escribía Shakira, que siguiendo el consejo de su padre, parece estar resurgiendo de sus cenizas.

-De los flechazos a las duras despedidas: las letras escritas por Shakira para los amores de su vida

La intérprete de Te Felicito ha visto como su canción se ha convertido en uno de los hits del verano. "’¡Ya sobrepasó los cien millones de visitas!”, señalaba emocionada hace varias semanas. Y es que la última canción, compuesta e interpretada por la colombiana junto a Rauw Alejandro, y cuya letra muchos señalan va dirigida a Gerard Piqué, está dentro del top ten de tendencias mundiales, es una de las principales búsquedas en Google y arrasa igualmente en Spotify. De hecho, días antes de anunciar la ruptura, la propia cantante hablaba de lo que significa este tema, que trata sobre un desengaño amoroso. “Nos pasa a todos de vez en cuando… a nosotras las mujeres. Crees que estás en una relación verdadera y no es tan real como parecía”, decía en el show británico This Morning.

-Las incógnitas de su nueva vida tras su ruptura con Piqué