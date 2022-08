El jugador del Barça ya no se esconde Shakira, ¿enfadada con Gerard Piqué por dejarse ver en público con su nueva novia? La cantante estaría muy disgustada tras la difusión de las imágenes de su ex, el padre de sus hijos, junto a su supuesta actual pareja en actitud cariñosa

Gerard Piqué ya no se esconde y parece haber roto definitivamente la baraja a la hora de mostrar sus sentimientos en público. En lugar tan abarratado como es un concierto, el futbolista catalán daba un paso adelante al dejarse ver en compañía de su nueva pareja y dedicarle ostensibles gestos de cariño delante de todo el mundo. Que el jugador del FC Barcelona rehaga su vida tras su separación de Shakira no es ningún secreto, pero que proclame ya su amor por otra persona de una forma tan evidente es otra cosa.

Supuesto pacto de no agresión entre la expareja

Este es el hecho que habría provocado el enfado de la cantante colombiana con su ex, según cuenta Socialité de fuentes cercanas a la artista. Al parecer, entre Piqué y Shakira existiría un supuesto pacto de no agresión tras su ruptura por el cual ambos cuidarían al máximo sus apariciones públicas con otras personas.

Para no hacerse daño y siempre pensando en el bienestar de sus hijos, habrían acordado no mostrarse de momento muy entregados a sus nuevas parejas ante la mirada indiscreta de la gente. Aunque cada uno está haciendo ya su vida por su cuenta desde hace meses, la idea sería mantener el tacto mínimo entre ambos durante al menos un año para que esta etapa que no se haga más difícil de lo ya de por sí es.

Al mismo tiempo, el defensa culé tiene otro frente abierto como es su situación en el FC Barcelona, donde vive sus horas más bajas. Este domingo en el partido de su equipo contra la Real Sociedad, Piqué viajaba a San Sebastián pero volvía a ocupar el banquillo de los suplentes. Una situación a la que ni mucho menos está acostumbrado pero que, posiblemente, se repita no pocas veces durante esta temporada.

Besos, caricias y abrazos en público

Más allá de lo deportivo, el jugador acaparaba este sábado todos los titulares tras la difusión de las imágenes donde acudía al concierto de Dani Martín en el Summerfest Cerdanya, acompañado por su nueva supuesta novia a la que los medios británicos identifican como Clara Chía Martí. Se trata de una joven estudiante, doce años menor que el futbolista, que ha trabajado para él organizando eventos en su empresa Kosmos Studios.

Al son de la música, podíamos ver por primera vez al jugador relajarse y dejarse llevar en público junto a su chica, disfrutando de un rato de ocio y divirtiéndose entre la multitud. En un entorno único situado muy cerca de Los Pirineos, era captado en unas románticas escenas abrazando, acariciando y besando en el cuello a la guapa rubia de pelo largo con la que estaba. Además, según contó Telecinco, en ese momento estaban acompañados por el padre y el hermano del deportista y otros amigos.

