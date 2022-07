La escapada mexicana de Shakira con sus hijos, mientras Piqué recorre Estados Unidos

No han sido semanas fáciles para Shakira. Hace cerca de dos meses la colombiana anunció su separación del futbolista Gerard Piqué tras doce años de relación, una ruptura que coincidió con el ingreso hospitalario de su padre en Barcelona a causa de una grave caída. Además sigue inmersa en el proceso legal por presunto fraude a Hacienda que ahora podría llevarla a juicio, pues ha descartado llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Una etapa personal delicada en la que ha encontrado en la familia su mejor refugio, sobre todo en sus dos hijos Milan y Sasha, de nueve y siete años respectivamente, con los que ha hecho alguna que otra escapada estival. Tras Ibiza y Cantabria, el nuevo destino de la artista ha sido Cabo San Lucas, en Baja California Sur (México), un enclave en el que sus hijos corrieron por la arena ante la atenta mirada de su madre, que se reía de sus ocurrencias. Con un cómodo conjunto de bikini y minfalda con flecos en tono malva, la intérprete disfrutó de esta jornada de playa con sus dos niños que ahora son lo más importante en su vida.

Las pintadas que han hecho en la casa que Shakira compartía con Gerard Piqué

Así es la espectacular mansión de Shakira en Miami

VER GALERÍA

Con ellos ya ha estado la colombiana en Ibiza, escenario de su primer chapuzón veraniego a finales de mayo, y en la laya de Oyambre, en Cantabria, donde demostraron su destreza sobre la tabla de surf. Este nuevo viaje de la cantante coincide con la gira americana del Barça (se cierra el 31 de julio en New Jersey tras pasar por Miami o Dallas) en la que participa Piqué, que jugó un partido en Las Vegas contra el Real Madrid en el que recibió algunos abucheos de la afición. Se ha informado de que la pareja podría encontrarse en Estados Unidos con sus hijos dado que ambos están cerca. El deseo de Shakira sería trasladar ahora su residencia a Miami, donde tiene una casa, algo que supondría un conflicto con el deportista que no querría que los niños dejaran Barcelona.

Fue a principios del pasado junio cuando la pareja anunció su separación a través de un comunicado. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando”, rezaba un escrito firmado por la cantante colombiana y el jugador del Barcelona FC. “Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, añadía la pareja. Han sido constantes las especulaciones tras esta decisión, pero la pareja se ha limitado a seguir con sus compromisos sin hacer declaraciones.

VER GALERÍA

Apoyando a la de Barranquilla se ha podido ver a sus padres, Nidia Ripoll y William Mebarak, que sufrió una caída que le obligó a permanecer ingresado unos días en Barcelona. Era la madre de la intérprete la que comentaba que iba evolucionando y que se encontraba cada día mejor. Dijo además que su hija está bien y respondió a la pregunta de si le gustaría que se reconciliase con Piqué. "Lógico" dijo. La artista ha estado volcada en su padre, al que ha ayudado en su recuperación, como compartió en sus perfiles. "Nos enseñaste a levantarnos después de la caída y esta vez sabemos que lo volverás a hacer. Te amamos", escribía rescatando este significativo consejo que quizá ahora ponga ella misma en práctica.

En medio de estas circunstancias, la colombiana se enfrenta a otro revés, en este caso judicial pues ha descartado llegar a un acuerdo con la fiscalía en su causa por un presunto fraude de 14,5 millones de euros a Hacienda, de manera que el próximo paso es que el fiscal presente su escrito de acusación y previsiblemente irá a juicio. La agencia de comunicación de la cantante ha explicado en un comunicado que no ha aceptado una conformidad porque "confía plenamente en su inocencia". Para el equipo legal de Shakira, esta causa supone "un total atropello a sus derechos, ya que siempre ha demostrado una conducta impecable, como persona y contribuyente", y en este sentido ha recordado que la artista, ya antes del proceso penal, devolvió 17,2 millones que le reclamaba Hacienda. El equipo de Shakira insiste en que "desde hace muchos años no existe ninguna deuda pendiente con Hacienda" y ha tachado de impecable su cumplimiento en la veintena de jurisdicciones donde ha tributado.

Una etapa personal convulsa que contrasta con un momento dulce a nivel profesional pues su canción Te felicito se ha convertido en uno de los hits del verano. Compuesta e interpretada por la colombiana junto a Rauw Alejandro y cuya letra muchos señalan va dirigida a Gerard Piqué, el tema está dentro del top ten de tendencias mundiales, es una de las principales búsquedas en Google y arrasa igualmente en Spotify. Solo unos días antes de anunciar su ruptura, contaba que la letra trata sobre un desengaño amoroso. "Nos pasa a todos de vez en cuando… a nosotras las mujeres. Crees que estás en una relación verdadera y no es tan real como parecía", decía en el show británico This Morning. A su música se une su participación, como jurado y productora, del talent Dancing with myself, en la NBC, en el que los concursantes interpretan coreografías propuestas precisamente por los jueces.



Loading the player...

Haz click para ver el documental de Shakira, su capítulo monográfico de la serie Stars. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!