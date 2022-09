Shakira y Piqué ante un momento clave: así es su vida meses después de su separación

Desde que el pasado mes de junio anunciaron mediante un comunicado que habían decidido poner punto y final a sus doce años de relación, las vidas de Gerard Piqué y Shakira han cambiado mucho en todos los aspectos. Mientras que el jugador del FC Barcelona se centra cada vez más en su faceta empresarial y vive ya con naturalidad su romance con Clara Chía, la cantante asegura que atraviesa una de las etapas más difíciles y oscuras de su vida. Está volcada en su círculo íntimo, su salvavidas junto a la música. Repasamos a continuación en qué punto se encuentran sus vidas, que seguirán discurriendo por caminos cercanos por los dos hijos que tienen en común, y las claves de su situación actual.

VER GALERÍA

-El curioso parecido físico de Shakira y Clara Chía

-Así es Clara Chía Martí, la nueva novia de Gerard Piqué

Las primeras palabras de Shakira acerca de la separación

Casi cuatro meses después de separarse, la intérprete de temas como Chantaje, Rabiosa, La bicicleta o Waka waka ha hablado por primera vez de su situación. Shakira ha asegurado que está ante "una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida" y que tiene que esperar "a que se cierre ese agujero en mi pecho". Hasta ahora ha permanecido en silencio intentando procesarlo todo ya que la presión mediática no ha sido fácil de digerir y ha afectado directamente a Milan y Sasha, sus niños, a los que intenta proteger según ha contado en Elle. La artista tiene la certeza de que ha puesto todo de su parte en la relación con Piqué y en la familia que han creado juntos. Precisamente el bienestar de sus hijos y el objetivo del futbolista de continuar con su exitosa carrera deportiva es lo que propició que la cantante hiciera un sacrificio instalándose en Barcelona. Un cambio que ella misma define como un acto de amor y que propició que su propia trayectoria quedase relegada a un segundo plano.

La música como salvavidas

Shakira dejó atrás la vida nómada y los viajes constantes para dar estabilidad a su familia, pero la música siempre ha tenido un papel protagonista y ahora es para ella una vía de escape ya que le ha dado luz en estos instantes de oscuridad. En los días en los que las fuerzas le fallaban, escribir melodías le hacía revivir y sentirse fortalecida. Y es que considera que ese proceso creativo es comparable con ir al psiquiatra ya que ayuda a procesar las emociones. Ahora ha comenzado la cuenta atrás para lanzar su nuevo trabajo discográfico, el primero en cinco años, que incluye temas en inglés, en español y colaboraciones. Un álbum que le emociona poder compartir con su fiel público y en el que las letras reflejarán nuevamente todo lo que siente.

VER GALERÍA

-Empresario de éxito y padre de dos niños: así es la vida de Antonio de la Rúa, exnovio de Shakira

Abierta a un acuerdo con su ex por la felicidad de sus hijos

Milan y Sasha son la máxima prioridad para la cantante. Quiere mantenerlos al margen del foco mediático, que la separación de sus padres impacte en sus vidas lo menos posible y que sigan adelante con sus rutinas igual que el resto de niños de su edad. Aún tiene pendiente resolver con Piqué la custodia de los dos menores. Por el momento no han llegado a un acuerdo que permita evitar el juicio ya que sus pretensiones serían opuestas, pero Shakira se muestra optimista en este aspecto. La ganadora de ocho Grammy Latinos considera que descubrirán qué es lo mejor para el futuro de sus hijos, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos. Además, al margen de las circunstancias que han rodeado su ruptura, para ella prevalece que el jugador es el padre de sus hijos y por lo tanto tienen un vínculo irrompible para siempre.

El apoyo de la familia y amigos como Alejandro Sanz

No solo sus hijos y la música han sido una tabla de salvación, también se ha aferrado en esta etapa a su círculo íntimo. Su padre viajó a Barcelona de inmediato para apoyarla en su crisis familiar y ha tenido varios problemas de salud de los que poco a poco se va recuperando. Ver sus avances es un gran aliciente para Shakira, que considera a William Mebarak un ejemplo de resiliencia además de su mejor amigo y la persona que mejores consejos le ha dado. Su progenitor forma parte de lo que ella misma define como su red de salvación, en la que están el resto de familiares y amigos como Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Chris Martin o el rapero will.i.am.

VER GALERÍA

-¡Bienvenido Edu! Núria Tomás, expareja de Piqué, se convierte en madre por segunda vez

Un problema con la justicia

La artista, que tiene varios récord Guinness y su propia estrella en el Paseo de la fama de Hollywood, tiene otros problemas al margen de su separación ya que ha sido acusada de fraude fiscal en España, Hacienda le reclama 14,5 millones de euros al sostener que entre 2011 y 2014 era residente en España y pide para ella ocho años de prisión. En este proceso no ha querido pactar con la fiscalía y tendrá que enfrentarse a un juicio para el que aún no hay fecha. Para la cantante se trata de una "cuestión de principios" y asegura tener la confianza de "haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día". Además, sostiene que en esa etapa no vivía en nuestro país sino viajando alrededor del mundo con sus compromisos y que ha pagado todo lo que debía.

La nueva ilusión de Piqué

Mientras que Shakira se centra en sí misma y en las personas de su entorno, Gerard Piqué tiene una nueva ilusión. El defensa del Barça mantiene una relación que poco a poco se va afianzando con Clara Chía, de 23 años y estudiante de Relaciones Públicas a la que habría conocido en un local en el que la joven trabajaba de camarera. Durante la primera etapa de su noviazgo optó por el máximo hermetismo, pero ahora el deportista no se esconde. La revista ¡HOLA! mostraba en exclusiva las imágenes de la pareja en la boda de Albert Pedret, íntimo de Piqué. Horas antes del enlace se mostraron también en actitud romántica durante el concierto de Dani Martín, en la Cerdanya. Las citas no han dejado de encadenarse y este mismo mes han viajado a París, una de las ciudades más románticas del mundo.

VER GALERÍA

-Las imágenes del abrazo entre Shakira y Ozuna que han causado furor

Un consenso pendiente

La propia Shakira ha explicado que se encuentra ante una separación "increíblemente difícil", una dificultad que trasciende lo personal. Legalmente la pareja no llega a ningún acuerdo y las reuniones que han tenido no han resultado fructíferas por el momento. La pasada semana se vieron con sus abogados y Piqué abandonó el tenso encuentro con su ex antes de tiempo, según La Vanguardia, cansado de las interminables negociaciones que estarían dilatando el consenso. Hasta el momento se han repartido el tiempo para disfrutar de Milan y Sasha, que actualmente residen con su madre, pero el futuro de los niños está en el aire.

Tensa situación en el equipo

Mientras que su labor empresarial está en auge, deportivamente no atraviesa su mejor momento. Desde que arrancó la temporada, el jugador tan solo ha sido titular en un partido, el que el sábado 10 de septiembre enfrentó al equipo catalán con el Cádiz en el Estadio Nuevo Mirandilla. En total ha disputado 135 minutos de encuentros, un número muy diferente del que había cosechado en años anteriores. Según el diario Sport, se quejó ante el entrenador, Xavi Hernández (antiguo compañero en el equipo y en La Roja) de que no le sacaba. Un comentario que habría provocado una gran tensión no solo con el míster sino con todo el vestuario.

VER GALERÍA

-Shakira responde a las palabras de admiración de Rosalía en uno de sus momentos más complicados

Apuesta por su negocio empresarial

El 3 del jugador blaugrana compagina su carrera deportiva con su faceta empresarial. Apuesta fuerte por Kosmos, empresa que puso en marcha hace cinco años y que ha crecido de manera meteórica. De hecho, ha organizado eventos de gran relevancia como la Copa Davis o la Copa mundial de globos que lanzó junto a Ibai Llanos. Entre sus actividades está además la gestión del club FC Andorra y posee los derechos de la primera división francesa para España. Clara Chía también forma parte de la plantilla de la compañía desarrollando funciones en el departamento de administración. Una prueba más de que Gerard ve el futuro al lado de Clara.