Shakira y Gerard Piqué no logran alcanzar un acuerdo por la custodia de sus hijos

Dos meses y medio después de anunciar su ruptura, Shakira y Gerard Piqué siguen sin llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos. Los abogados de la pareja no han logrado un pacto, tal y como afirman fuentes muy próximas a la pareja en el diario La Vanguardia, y volverán a reunirse en los próximos días para tratar de solucionarlo en un último intento antes de tener que poner el asunto en manos de la justicia. De momento, sus intenciones siguen siendo las mismas, Shakira quiere llevarse con ella a los niños a Miami, mientras el futbolista no está dispuesto a que eso pase, ya que no podría verlos a menudo.

A medida que el tiempo transcurre los problemas crecen, ya que las nuevas fotos de Piqué con su novia, Clara Chia, una joven universitaria de 23 años, acudiendo a una boda juntos, publicadas en exclusiva en la revista ¡HOLA! de esta semana o besándose en el concierto de Dani Martín no habrían ayudado en absoluto a la negociación, que está siendo ardua y todavía no hay nada firmado. De momento el equipo legal estaría centrado en los detalles del acuerdo de los niños y aún no habrían hablado de términos económicos. En los próximos días los abogados volverán a reunirse para tratar de llegar a un consenso, pero no se prevé nada fácil.

Sus hijos Milan, de nueve años, y Sasha, de siete, ya disfrutan de la compañía de su madre después de haber apurado los quince días de vacaciones con el futbolista. Ha sido después de este periodo con los niños cuando el defensa del Barça ha decidido dejar de esconderse y ha aparecido en público junto a su nuevo amor. Piqué y Clara Chía apareciendo dando rienda suelta a su pasión y fundiéndose en un beso en el concierto de Dani Martín ante la mirada de los padres y hermano del futbolista que también asistieron al evento. A ello se suman las imágenes que publica ¡HOLA! de esta semana de la nueva y sorprendente pareja en la boda de uno de los mejores amigos de Piqué, Albert Pedret, con Anna Tormo.

Un aluvión de noticias que ha generado un verdadero impacto mediático y no habría sido del agrado de la cantante de Te felicito que ante todo lucha por el biestestar y la felicidad de sus hijos. Según apuntan diversos medios, la intérprete de Me enamoré atraviesa un periodo muy triste en su vida, en gran medida por la abrupta separación del padre de sus hijos, y a su vez por sus graves problemas con Hacienda. La Fiscalía solicita ocho años y dos meses de cárcel para ella por seis supuestos delitos contra la Hacienda Pública, mientras que su equipo legal subraya que "confía plenamente en su inocencia" e irán a juicio.