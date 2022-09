Shakira recibe una gran alegría tras unos días complicados

Una semana después del tenso encuentro que protagonizó con Gerard Piqué, Shakira ha recibido una excelente noticia relacionada con su carrera profesional. Los nominados a los Latin Grammy acaban de ser anunciados y el nombre de Shakira figura en una de las categorías principales, concretamente en la de Grabación del Año, junto a Rauw Alejandro por Te felicito. "Gracias por esta nominación a los Grammy. ¡Te felicito, Rauw! Un besito", ha dicho en un vídeo que ha compartido en sus redes haciendo un guiño al título de su canción.

- El surrealista momento que ha vivido Shakira tras reunirse con Gerard Piqué

VER GALERÍA

La 23ª edición de los Latin Grammy se celebrará el próximo 17 de noviembre en Las Vegas, será entonces cuando sepamos si la cantante colombiana consigue poner el broche de oro al enorme éxito que ha tenido Te felicito a nivel mundial. Y es que, además de convertirse en una de las canciones que más hemos cantado y bailado este verano, ya ha conseguido superar los 347 millones de visualizaciones en YouTube.

- El significativo mensaje de Shakira a quien ha sido siempre su mayor apoyo

Shakira ha recibido el cariño de grandes amigos y compañeros de profesión, como es el caso de Carlos Vives. Precisamente fue el artista colombiano el que hace unas semanas reconoció que la intérprete de La Bicicleta no está pasando su mejor momento. "Sí, definitivamente la sentí triste y está triste, por supuesto. Es difícil además cuando uno tiene una familia tan hermosa", explicó Vives, que definió a Shakira como: "una amiga fiel, una gran persona, un ser humano hermoso... además de buena artista".

VER GALERÍA

- Así han evolucionado los looks de Shakira en estos años

¿Una canción con mensaje?

Resulta curioso que Shakira haya recibido una nominación a los Latin Grammy precisamente por la canción que, según dicen, tendría un doble sentido. En ella, la artista de Barranquilla habla de un desengaño amoroso y muchos fans tienen claro que la letra habla de su ex, el futbolista Gerard Piqué: "Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebasó el vaso (...) La gente de dos caras no la soporto; yo que ponía las manos al fuego por ti; me tratas como una más de tus antojos; tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos; los tengo rojos de tanto llorar por ti".

"Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver; te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa; te queda bien ese show, te felicito, qué bien actúas", canta Shakira en este tema que podría darle una nueva alegría en su carrera profesional.

VER GALERÍA