De su guitarra con cristales Swarovski a su popular armónica: el legado de Shakira en una exposición

Mientras el nombre de Shakira sigue en boca de todos por el lanzamiento de su tema con Bizarrap, que ha batido récords con su letra dedicada a Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía, otra buena noticia llega para la artista colombiana. Acaba de presentarse Shakira: The GRAMMY Museum Experience, exposición que se inaugurará el próximo sábado y que es parte de la galería permanente de música latina del museo. "Es un honor que mi trayectoria profesional se destaque en el GRAMMY Museum”, ha declarado la cantante. “Estos objetos son testimonios de tantos momentos inolvidables que valoro mucho, y estoy muy feliz de poder revivir estos recuerdos con quienes me han apoyado como artista y lo siguen haciendo”. Pero ¿qué podremos encontrar en la exposición? Dale al play y no te lo pierdas.

