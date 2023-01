Del amor a la frialdad: así era la cordial de relación de Shakira y su exsuegra, Montserrat Bernabeu

Loading the player...

Esta semana, Shakira publicaba su nuevo single, Music Sessions #53, que está batiendo todos los récords y que ya ha superado los 80 millones de visualizaciones. Una canción en la que la artista colombiana manda dardos envenenados contra Gerard Piqué y en el que también hace referencia a su exsuegra, Montserrat Bernabeu: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Es evidente que la relación entre ambas no es demasiado buena ahora. Pero hubo un tiempo en que Shakira y la madre de Piqué se llevaban muy bien. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- Las tres canciones que Shakira ha 'dedicado' a Piqué desde que se produjo la ruptura en junio

- La espectacular Navidad de Shakira con sus dos hijos en el desierto 'buscando la serenidad'

- La escapada romántica de Gerard Piqué y Clara Chía a Praga con la que zanjan los rumores de crisis