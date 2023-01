Las tres canciones que Shakira ha 'dedicado' a Piqué desde que se produjo la ruptura en junio La artista colombiana ha publicado esta semana el single 'BZRP Music Sessions #53' en el que suelta verdaderas bombas contra su ex

Loading the player...

El pasado 4 de junio, Shakira y Piqué anunciaban su ruptura tras 12 años de relación y dos hijos en común. Una separación que parecía amistosa pero que, con el paso de los meses, se ha convertido en una auténtica batalla mediática. Solo hay que escuchar con detenimiento la letra de la última canción de la cantante para darse cuenta de ello. En el tema, que lleva por título BZRP Music Sessions #53, Shakira lanza verdaderas bombas contra Piqué y su actual novia, Clara Chía. Pero no son estas las únicas canciones en las que la artista colombiana hace claras referencias a su ruptura y su ex. Dale al play y no te pierdas el vídeo donde analizamos los tres últimos temas de Shakira.

- Las imágenes de Shakira y Gerard Piqué que demuestran las distancias que marcan entre ellos

- La espectacular Navidad de Shakira con sus dos hijos en el desierto 'buscando la serenidad'

- La escapada romántica de Gerard Piqué y Clara Chía a Praga con la que zanjan los rumores de crisis