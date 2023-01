La secuencia completa del vídeo de Shakira y su exsuegra que se ha hecho viral siete años después

Loading the player...

La mediática separación de Shakira y Gerard Piqué ha puesto en el ojo del huracán no solo a la cantante y el futbolista, sino también a sus respectivas familias. En los últimos días se ha viralizado una grabación en la que Shakira aparece con su exsuegra, Montserrat Bernabeu, y que ha llamado mucho la atención de los usuarios de las redes. No se trata, en absoluto, de un vídeo reciente: curiosamente, hoy se cumplen exactamente siete años desde que las imágenes fueron tomadas. Pero ¿por qué han rescatado ahora esta escena? Dale al play y no te pierdas la secuencia completa con todos los detalles.

