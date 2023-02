Los dardos a Piqué y Anuel en la nueva canción de Shakira y Karol G

Han vuelto a arrasar con un tema repleto de alusiones a su vida más personal y concretamente a sus exparejas. Shakira y Karol G levantaron una gran expectación cuando anunciaron el lanzamiento de su dúo TQG (Te quedó grande) pues se esperaba una letra con referencias a sus exparejas, Piqué y Anuel, al estilo de la sesión que la colombiana grabó con Bizarrap. Y así ha sido. Las artistas hablan de cómo no repetir errores en una relación y cómo se volvieron más fuertes tras la ruptura. Karol G por ejemplo dice frases como "Te fuiste diciendo que me superaste / y te conseguiste nueva novia / Lo que ella no sabe es que tú todavía / me estás viendo todas las historias".

Además hace referencia a la nueva pareja de su ex. Recordemos que Anuel empezó luego a salir con Yailin, de 20 años, con quien se casó en junio de 2022 y en noviembre anunciaron que esperaban un bebé. La pareja rompió pocos meses después de anunciar su próxima paternidad. Karol G dice sobre su pareja: "Dile a tu nueva bebé / que por hombres no compito / Que deje de estar tirando / que al menos yo te tenía bonito". Depués de las dos primeras estrofas llega el turno de Shakira, que canta que le dolió ver a su ex con su nueva pareja, aunque es un tema que ya ha superado. "Verte con la nueva me dolió / pero ya estoy puesta pa' lo mío / Lo que vivimos se olvidó / y eso es lo que te tiene ofendido". La de Barranquilla habla de su cambio de vida, que es mejor ahora y de que no daría una segunda oportunidad. "Y hasta la vida me mejoró / por acá usted ya no es bienvenido / Lo que tu novia me tiró / eso no da ni rabia yo me río (yo me río)".