La historia de desamor de Karol G y Anuel que habría inspirado su dúo con Shakira

Todas las canciones a lo largo de la historia de la música tienen un mensaje. Amor, desamor, solidaridad, melancolía… son muchas las temáticas que inspiran a los artistas aunque sin duda los que mayor expectación levantan son los reproches dirigidos a un nombre propio. Pese a que Shakira no ha sido la primera en entonar notas contra su ex, su llamada trilogía de la venganza ha cosechado un éxito inmejorable. Poco después de que viera la luz su sesión con Bizarrap que se corea por todo el mundo, Miley Cyrus lanzó su particular respuesta a su exmarido Liam Hemsworth, otra de las letras que se han hecho virales. A ellas se sumará dentro de solo unos días, otra colombiana Karol G pues el lanzamiento de su disco está previsto para el próximo 24 de febrero. Y no estará sola pues la de Barranquilla ha grabado con ella uno de los cortes del disco Mañana será bonito.

El dúo se titula TGQ (Te quedó grande) y se prevé explosivo pues Karol G ya ha comentado que ha basado este disco en su lado más personal. Sobre el tema que comparten, Karol ha contado a The New York Times que, cuando escuchó los temas de su compatriota sobre su ruptura, pensó que podrían compartir esta canción en la que estaba “dejando ir mucha ira”. “Ella dijo, 'Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento'” ha dicho Karol sobre la reacción que tuvo Shakira al escuchar la canción. La completaron juntas y compusieron una letra que está marcada por la hermandad. ¿Pero a quién dedica su particular “venganza” Karol G?

La historia de Anuel y Karol G

Los ojos se han girado inmediatamente hacia su ex, el puertorriqueño Anuel, con quien la colombiana rompió en marzo de 2021 después de tres años de relación. Aseguraron entonces que su separación no había sido causada por terceras personas y que mantenían una relación cordial. “Ella y yo tenemos una relación perfecta. No hay negatividad ni nada de eso. Tomamos nuestro camino cada uno. Que Dios la bendiga mucho y que le siga cumpliendo todos sus sueños y todas sus metas” dijo Anuel, que incluso le cantó pidiéndole una segunda oportunidad. La intérprete reconoció entonces que tener que aceptar esta ruptura de manera pública era complicado.

VER GALERÍA

Sin embargo el inicial buen ambiente se convirtió en enfrentamiento poco después y fue precisamente la música el vehículo utilizado para manifestarlo. Karol G fue acusada por su ex de hablar de los aspectos más oscuros de su relación en la canción Mamiii, en la que colabora con Becky G. En esta última hay frases como “Ya sé que fui mucha mujer / y no lo viste por pendejo” o “Tus ganas de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien, porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú qué gono… pagándome así”. El reggaetonero no tardó en responder en sus perfiles. “Yo me río, y después dicen que soy yo el que está estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo” dijo. En otro de sus comentarios insinuó que quizá él estaba callando cosas. “Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los están haciendo pensar. Si la gente supiera”.

Una demanda de paternidad

Por si el enfrentamiento no fuera suficientemente desagradable, apareció en escena la nueva pareja de Anuel, Yailin, de 20 años, que dedicó unas palabras a Karol. “Nadie te ha vuelto a llamar y tú eres la que está llorando… a los hombres no les gustan las mujeres serias, a los hombres les gustan las mujeres malas”. Tampoco tuvo suerte Anuel en su relación con la joven, conocida como "la más viral", pues, aunque se casaron en junio de 2022 y en noviembre anunciaron que esperaban un bebé, también han roto. Así lo confirmó el propio artista estos días en un directo con sus fans en el que pidió respeto para su ex: “Esa niña trabaja, va a ser madre ahora. Luchadora, sola, desde pequeña, por su familia. Apoyenla, entiende lo que te digo. No estoy con ella, pero sigue siendo la madre de mi hija”.

El músico tiene además otro frente abierto en su vida personal pues desde hace unos meses mantiene una disputa con Astrid Cuevas, madre de Anuel, su hijo de 9 años, que cuestiona su papel como padre. Y por si esto fuera poco, la modelo colombiana Melissa Vallecilla asegura que el artista es el padre de su hija Gianella, algo que él niega. La expectación está servida. ¿Cómo retratará Karol G al músico? ¿Responderán el resto de las mujeres de su vida a esta venganza musical?