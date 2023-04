La madre de Gerard Piqué concede su primera entrevista tras el divorcio de su hijo y la marcha de sus nietos

En el terreno profesional, la doctora Montserrat Bernabéu se ha ganado un destacado puesto en el mundo de la medicina como especialista en lesiones medulares y cerebrales, así como codirectora de la Fundació Institut Guttmann, dedicado a brindar tratamiento y rehabilitación a pacientes con lesiones en la espina dorsal, sin embargo, de un tiempo a esta parte Montserrat se ha convertido en protagonista por ser la madre de Gerard Piqué y la exsuegra de Shakira, con quien el exfutbolista comparte dos hijos en común tras más de una década juntos. Es por ello por lo que cualquier aparición protagonizada por Montserrat genera una gran expectación y, mucho más aún, si es la primera entrevista que concede tras la separación de su hijo y la marcha de sus nietos a Miami.

Montserrat acudía ayer al programa 'Col·lapse' de la televisión autonómica catalana, TV3 donde mantuvo una distendida charla con el periodista Ricard Ustrell, a quien la doctora había pedido personalmente no tratar temas personales antes de su llegada, ya que no hizo ningún tipo de mención directa sobre su exnuera, aunque sí hizo referencia a ella de manera indirecta. "Como todo el mundo, tengo mi vida profesional y personal. Pero de mi vida privada solo hablo con mi entorno. Cuando estoy en el trabajo me centro en lo que tengo que hacer y soy la doctora Bernabéu", aseguraba la madre de Gerard.

La doctora, quien dejó claro que sus compromisos profesionales se había convertido en su mayor refugio durante esta complicada etapa familiar, se convirtió irremediablemente en una de las grandes protagonistas de la separación de su hijo, pues además de comentarse que Shakira habría colocado una bruja mirando hacia su residencia, en teoría para alejar las energías negativas, pues ambas eran vecinas en Barcelona, la cantante también se refirió a ella en una de sus últimas canciones diciendo: ‘Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda’. Sin embargo, Montserrat no quiso entrar en polémicas.

El único momento en que la entrevista se encauzó hacia un tema más personal fue cuando la doctora recordó el traumatismo que sufrió Piqué en el estadio del Camp Nou, de Barcelona, en el 2012 y del que ella fue testigo desde uno de los palcos. "Recuerdo que en aquel momento estaba en el campo. Cuando le vi muy buena cosa no me vino a la cabeza. De hecho, todavía me cuesta hablar de eso", explicó la madre del deportista con lágrimas en los ojos. "Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante".

