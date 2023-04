Gerard Piqué estalla contra Shakira y su canción: 'No pensamos en las consecuencias que puede terner a nivel mental'

Después del revuelo que creó y sigue creando la canción de Shakira con Bizarrap Music Sessions #53 por los mensajes en ella dirigidos a su ex Gerard Piqué y a su novia, Clara Chía, el exfutbolista del F. C. Barcelona se ha referido a este tema como nunca ante lo había hecho y ha dicho basta. En una entrevista concedida a Gerard Moreno en el programa Jijantes de Twitch, el exdefensa blaugrana estalla y por primera vez expresa lo que verdaderamente siente. "Ahora nos dedicamos a tirar el beef este, que luego la otra ya... Y no quiero entrar porque es un tema personal, pero el tema de tirar beef, que está muy bien y es la moda y el zasca y tal, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef".

VER GALERÍA

Con esta expresión de "tirar el beef" que suele utilizarse en el mundo del hip hop o el trap, el deportista se refiere a las indirectas que se lanzan entre dos personas o más y que acaban causando daños en la salud mental de la otra persona."Queda muy bien a título personal y oh, es la puta ama. Pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? La gente, tío... Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad en sí”, expresó el presidente de la Kings League.

-El 'selfie' de Shakira con mensaje directo a Clara Chía

Después de que saliese la canción, el exfubolista del Barça asegura que ha recibido "miles de barbaridades". "Mi expareja es Latinoamericana. No sabes lo que he llegado a recibir por parte de gente que es fan de ella. Me importa cero porque es gente a la que no conozco de nada. A saber, no tienen vida..." Y él que en un primer momento entró en el juego de los zacas luciendo un Twingo y un Casio, se pregunta "¿Qué importancia les tienes que dar?", a lo que él mismo responde "cero". "No les vas a conocer nunca en la vida, son como robots", asegura. Por suerte, asegura que ha sabido relativizar y "darle importancia a lo que de verdad es importante". Porque de no haber sido así, Gerard Piqué revela que no habría acabado bien. "Si me hubiera afectado el año pasado, es para tirarse por un barranco. No debes preocuparte por lo que la sociedad opine de ti".

VER GALERÍA

-Todas las imágenes y los gestos de Shakira y sus hijos en el aeropuerto rumbo a su nueva vida en Miami

Estas demoledoras declaraciones coinciden con la marcha de Shakira y sus hijos a Miami. La cantante colombiana y los hijos de la pareja MIlan, de diez años, y Sasha, de ocho, han puesto rumbo a su nueva vida lejos de España. Los niños empezarán el cole en Estados Unidos una vez que concluyan las vacaciones de Semana Santa, el próximo 11 de abril, en un exclusivo centro, Miami Country Day, fundado hace casi un siglo (1938) y considerado como uno de los veinte mejores que hay en el estado de Florida.