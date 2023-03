El 'selfie' de Shakira con mensaje directo a Clara Chía

Shakira no solo manda indirectas a su ex, Gerard Piqué, a través de las letras de sus canciones, sino que ahora también lo hace con Clara Chía. La artista colombiana, de 46 años, ha causado un enorme revuelo con la última publicación que ha hecho en sus redes sociales. ¿El motivo? Que va dedicado a la novia del exfutbolista del FC Barcelona. Shakira no ha elegido un mensaje misterioso ni nada por el estilo, directamente ha escrito: "Chiaroscuro".

Su post está teniendo mucho éxito y en pocas horas ha recibido más de 1,8 millones de 'me gusta' y ha superado los 23.000 comentarios. Entre ellos pueden leerse cosas como: "Reina de indirectas que todos entendemos", "Jajajajaaj ¡la amo!", "Shakiraaa, vos querés ver el mundo arder", "La loba no está pa' novatos", "Estás más linda que nunca, en todos los sentidos", "Piqué le dió like a esto", "Lo entendí CLARAmente"...

Eso sí, hay muchos que han señalado que "chiaroscuro" es una palabra italiana que significa "claroscuro", y que en el selfie que ha compartido la intérprete de Te felicito se la ve con la mitad de la cara iluminada y la otra ensombrecida. Shakira ha recibido el apoyo de sus seguidores más incondicionales pero también de muchos amigos y compañeros de profesión, como es el caso de Alejandro Sanz o India Martínez, que han comentado: "Loba".

Mientras la cantante colombiana sigue ultimando los detalles de su mudanza a Miami, Gerard Piqué y Clara Chía siguen paseando su amor por nuestro país. Hace solo unos días les vimos acudiendo juntos a la final de la Copa King's League, el gran proyecto como empresario de Piqué, que ha fundado esta competición tras retirarse del fútbol profesional. Aunque Clara intentó pasar desapercibida y no acompaño al deportista en el césped del Camp Nou, después les vimos saliendo juntos del estadio en su coche.

Fue un día muy especial para Piqué y se mostró muy emocionado también por poder compartirlo con sus dos hijos, Milan y Sasha. Los niños se lo pasaron en grande y se convirtieron en el centro de todas las miradas. "Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad", dijo recientemente el que fuera defensa del Barça. "Sigo haciendo lo que quiero, quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen", añadió.