Los mejores momentos de Gerard Piqué en la final de la King's League: de su llegada en helicóptero a sus gestos con sus hijos

Gerard Piqué no podía faltar en la final de la primera copa King’s League. El exjugador del F. C. Barcelona hizo entrega del trofeo en esta competición amateur de fútbol 7 fundada por su empresa Kosmos, y protagonizó unos cuantos momentos para el recuerdo. Desde su llegada a lo grande al Camp Nou en helicóptero hasta su salida con Clara Chía de incógnito, pasando por sus cariñosos gestos con sus hijos Milan y Sasha, que también estaban allí y lo pasaron en grande jugando. Dale al play y no te lo pierdas.

