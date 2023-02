¿Ha cambiado Gerard Piqué su estilo desde que sale con Clara Chía?

Gerard Piqué ha pasado por muchos cambios en los últimos meses. De celebrar San Valentín con Shakira en 2022 ha pasado a ratificar su acuerdo de separación y emprender un nuevo camino de la mano de Clara Chía, su actual pareja. Sin duda, su vida ha dado un giro de 180 grados, pero ¿lo ha hecho también su estilo? El futbolista confesó recientemente que es su chica quien está detrás de sus outfits. "La verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella... Soy una marioneta" , reveló a Ibai Llanos. Repasamos los looks del deportista para comprobar si son ahora diferentes. Dale al play y no te lo pierdas.

-Gerard Piqué habla por primera vez de su noviazgo con Clara Chía y de cómo ha vivido su separación