De felicitar a Piqué por San Valentín a la 'venganza': el gran cambio de Shakira en el último año

En su casa, limpiando el suelo y bailando con una fregona a ritmo del tema de Kill Bill I might kill my ex ("Mataría a mi ex"). Así es como ha celebrado Shakira San Valentín, tal y como ella misma ha demostrado con un sorprendente vídeo que ha compartido con sus seguidores. Un día de los enamorados muy distinto al que vivió en 2022, cuando felicitó esta fecha señalada compartiendo una romántica instantánea junto a Gerard Piqué. Fue la última foto con el futbolista que publicó. Poco después se conocía su ruptura, así como la relación del deportista con Clara Chía. Un golpe complicado para la artista que ha ido gestionando de forma diferente a medida que pasaba el tiempo. El hecho de que ella misma haya mostrado el mencionado vídeo bailando puede dar una idea de cómo ha cambiado su actitud. Lo repasamos en vídeo. Dale al play y no te lo pierdas.

