Shakira celebra San Valentín con una canción ¿con nueva indirecta a Piqué?

El último vídeo que ha compartido Shakira en uno de sus perfiles sociales ha vuelto a generar mucho revuelo. La colombiana ha compartido el día de San Valentín un clip en el que se la ve limpiando el suelo de la cocina a ritmo del tema de Kill Bill, I might kill my ex, una canción de SZA que se puede traducir como Mataría a mi ex y que habla de alguien que piensa en su expareja y un crimen que se comete por amor. Quienes siguen a la intérprete han comentado por supuesto la letra de este tema y sobre todo la significativa fecha que ha elegido. ¿Es otra indirecta a su ex Gerard Piqué? Esto es lo que muchos piensan tras escuchar los versos que han causado un buen número de comentarios, casi como la sesión que grabó la intérprete con Bizarrap. Entre otras cosas dice: "Sigo siendo tu fan a pesar de haber estado resentida / Odio verte con alguna otra chica, sé que estás feliz / Odio verte feliz si no soy yo la razón". Y también: "Soy tan madura, soy tan madura, soy tan madura / Que me conseguí un terapeuta para decirme que hay otros hombres / No quiero a ninguno, solo te quiero a ti/ Si yo no puedo tenerte, nadie debería". Otra parte dice: "Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo / Prefiero estar en la cárcel que sola".

Este clip sale a la luz después de que el deportista hiciera una alusión a su novia Clara Chía en un encuentro distendido con sus compañeros de la Kings League. Ibai Llanos bromeó sobre el estilismo del futbolista a lo que este respondió que cada uno puede vestir como quiera: “La verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella... Soy una marioneta”. Hace solo unos días el deportista concedía una entrevista al tiktoker británico John Nellis en la que se refirió además por primera vez a ruptura con Shakira. Le contó que no había disfrutado mucho del Mundial dado el momento personal que atravesaba.

“Los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar y marcharme unos días de vacaciones. No he visto ningún partido, solo la final, y no todo el partido entero. Todavía no he charlado con Messi después de haber ganado la Copa del Mundo”. El entrevistador quiso saber además cuál era el contacto más famoso que tenía en su agenda fuera del fútbol y Piqué respondió: “Diría que Shakira, que fue mi pareja. Podría ser uno”. A continuación dijo “porque dentro de fútbol sería Cristiano que es el más seguido del mundo".

Los fans esperan con expectación el próximo movimiento musical de Shakira. Tiene pendientes de estreno un tema con Manuel Turizo, del que se ha filtrado una imagen en la que aparece caracterizada como una sirena y se titularía Copa vacía, y otro con Karol G. Esta última ha desvelado algunas pinceladas de cómo será esta colaboración que llevará por título TQG (Te quedó grande) y estará incluida en el nuevo disco de la colombiana Mañana será bonito, que se estrena el 24 de febrero. En declaraciones a The New York Times, Karol contó que se habían estado intercambiando canciones durante el último año, pero no encontraban la adecuada.

A Karol G se le ocurrió que ahora que Shakira estaba hablando de su separación era la oportunidad. Explicó que cuando la de Barranquilla escuchó la letra de Te quedó grande exclamó: “Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente cómo me siento en este momento”. La terminaron juntas reflejando en el tema la hermandad y apoyo entre mujeres. En este nuevo trabajo, la también colombiana Karol G, de 32 años, escribe sobre desamor (rompió con el rapero Anuel AA en 2021), pero también sobre la esperanza de volver a ocupar su corazón. “Estoy siendo muy abierta con este álbum, y eso me da un poco de miedo, porque no soy un ser humano perfecto” declaró al citado medio.