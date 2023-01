Shakira da un paso más en su 'venganza' contra Gerard Piqué

Desde que salió la nueva canción de Shakira, no ha dejado de encadenar éxito tras éxito. El tema se publicó el pasado 12 de enero y no solo ha conseguido superar los 184.000.000 de visualizaciones, sino que se ha convertido en el hit del momento a nivel mundial. La artista colombiana está batiendo récords con la canción en la que ha colaborado con Bizarrap y que habla directamente de su ex, Gerard Piqué, y su novia Clara Chía. Sin embargo, la 'venganza' de Shakira no se ha quedado ahí y este fin de semana ha ido un paso más allá.

Así de feliz y sonriente apareció en el balcón de su casa en Barcelona para dar las gracias a todos los fans que se encontraban fuera. Durante estos últimos días, muchos seguidores de la cantante se han acercado hasta allí para mostrarle su cariño, gritando su nombre, aplaudiendo y tarareando su canción. No es la primera vez que Shakira sale a la terraza en agradecimiento por el apoyo que le están mostrando tras su separación, pero sí que es la primera vez que lo hace luciendo una llamativa prenda.

Tal y como puede verse en las imágenes, la intérprete de Monotonía ha llevado su 'venganza' contra Piqué a otro nivel y ha decidido grabar una parte de la letra en su nueva sudadera favorita. "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" es la frase que ha elegido Shakira para estampar este diseño de algodón de color blanco en el que, además, lleva un dibujo de ella muy similar al que puede verse en el videoclip con Bizarrap.

Una fecha muy señalada

Al día siguiente, el domingo 22 de enero, Shakira y Piqué tuvieron una celebración muy especial y es que su hijo mayor, Milan, cumplió diez años. El pequeño llegó en coche junto a su padre, sentado en el asiento del copiloto tal y como puede verse en esta imagen, mientras se dirigían a casa de sus abuelos paternos.

Hay que recordar que la que hasta ahora era la casa familiar de Shakira y Piqué se encuentra en la exclusiva y lujosa urbanización Ciutat Diagional, ubicada en Esplugues de Llobregat (Barcelona), y su mansión está conectada a través del jardín y la piscina con otros dos chalés, el que pertenece a los padres de la cantante y el que es propiedad de los padres del exfutbolista, Joan y Monserrat.

Pese a todo el revuelo mediático en el que está inmerso, Piqué llegó a la celebración del cumpleaños de Milan de lo más sonriente. Se mostró relajado y feliz, ajeno a todo lo que se está comentando en estos últimos días a raíz de la publicación de la canción de Shakira. Fiel a su estilo, el que fuera jugador del FC Barcelona ha respondido a su manera, tirando de humor para contestar a la madre de sus hijos.