Conoce a las mejores amigas de Shakira que se han convertido en su mayor apoyo

El éxito de la nueva canción de Shakira y Bizarrap sigue completamente disparado. Shakira ha el éxito de su canción y lo ha hecho como se merece: dando una fiesta con sus amigas en la casa que compartía con Gerard Piqué. Ella misma publicaba en sus redes sociales un video bailando y dando el do de pecho con ellas. También les ha dedicado unas emotivas palabras sobre lo que significa la amistad para la cantante: "Qué sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lágrimas y que también celebran los buenos momentos" Ahora todo el mundo se pregunta ¿Quiénes son las íntimas amigas de la cantante? Entre las amigas que acompañaron a la ex del jugador de fútbol en su fiesta están las mujeres de dos amigos de Gerard Piqué. ¿Quieres saber quiénes son las amigas que se han convertido en el gran apoyo de Shakira? Dale al play y no te lo pierdas.

