¿Dónde está Clara Chía? Desde el estreno de la canción de Shakira, la joven no se ha dejado ver en público

Tras la controversia generada por la canción de Shakira en colaboración con Bizarrap, se abre una gran incógnita. ¿Dónde está Clara Chía? Estos días hemos podido ver a la cantante colombiana celebrando su éxito con amigas y a Gerard Piqué atendiendo a sus compromisos profesionales con la Kings League, pero no hay ni rastro de la joven catalana. La tercera protagonista de esta historia de desamor no queda demasiado bien parada en la letra del sencillo. "Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena. Clara-mente es igualita que tú". "Cambiaste un Ferrari por un Twingo, un Rolex por un Casio", "Yo valgo por dos de 22", eran los dardos envenenados que la vocalista dedica a la actual novia del exfutbolista.

Clara ha optado por el silencio más absoluto y no se ha dejado ver en ningún momento en público. Por su parte, la periodista Laura Fa, ha declarado que esta desaparición podría venir dada por el malestar que siente Chía por el contenido de una de las estrofas, donde se insinúa que el Campeón del Mundo quiso que la intérprete de Si Te Vas le diese una segunda oportunidad. "Yo contigo ya no regreso. Ni que me llores, ni me supliques". Unas palabras que le habrían causado dudas y un gran dolor.

La defensa de Piqué

Pique está tirando de humor e ironía para hacer frente a la tempestad. En uno de sus directos de Twitch el blaugrana aparecía con un reloj de Casio, marca con la que la vocalista había comparado a Clara, asegurando que ese modelo "era para toda la vida". Una forma sútil de demostrar que está a su lado y que cree en el futuro de su relación. De la misma manera, llegaba al trabajo montando en un Renault Twingo muy sonriente, dejando claro cuáles son sus preferencias.

El pasado mes de junio se hizo pública la separación de Piqué y Shakira tras doce años de relación y dos hijos en común: Milan (9) y Sasha (7). Desde entonces, la vida del excentral dio un giro de 180 grados. Apenas dos meses después de su ruptura la revista ¡HOLA! publicaba en exclusiva las imágenes del blaugrana junto a Clara Chía, una estudiante de Relaciones Públicas que trabaja en Kosmos, empresa de la que Gerard Piqué es propietario. Ninguno de los dos esconde su amor y se les ha podido ver haciendo planes de lo más románticos: como escapadas a distintos puntos de Europa. Además, Clara está muy integrada en el círculo social del deportista, desprendiendo buena sintonía con sus familiares y amigos.

