El anuncio de Gerard Piqué en respuesta a la canción que le dedica Shakira

Gerard Piqué ha reaparecido un día después de que Shakira acaparase titulares tras lanzar una canción con Bizarrap que es una auténtica memoria de su ruptura y en la que no queda nada bien parado. El futbolista ha participado en uno de los directos de Twicht de la Kings League, su nuevo proyecto en la plataforma digital, y no tardó en lanzar un dardo de vuelta a su ex haciendo el siguiente anuncio: "La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio", ha dicho mientras repartía relojes de la famosa marca entre las risas de los demás participantes.

Cambiaste un Rolex por un Casio, canta Shakira en su tema que ya ha arrasado. Parece que Piqué ha tomado partido por la segunda marca y lo ha dejado claro mostrando orgulloso su reloj mientras el streamer Ibai Llanos preguntaba con ironía: "¿Pero esto es por algo?". Por si a alguien le quedaba alguna duda, sus compañeros confirmaron que era por el nuevo single de la cantante colombiana. El defensa blaugrana ha asegurado en tono de humor que no sabía de qué hablaban y que ese reloj "es para toda la vida".

En su canción Shakira hace referencia no solo a su expareja sino también a Clara Chía, con la que Piqué comparte ahora su vida tras la ruptura. Después de cantar: Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena/ Tiene nombre de persona buena/ Clara-mente es igualita que tu, remata sus alusiones a la joven de 23 años con esta estrofa: Yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo/ No sé ni qué es lo que te pasó/ Estás tan raro que ni te distingo/ Yo valgo por dos de 22/ Cambiaste un Ferrari por un Twingo/ Cambiaste un Rolex por un Casio. En su primera aparición pública tras el exitoso lanzamiento, claramente, Piqué ha reivindicado a su Casio.

Desde que el pasado mes de junio se conociera públicamente la separación de Piqué y Shakira, tras doce años de relación y dos hijos en común, la vida del futbolista dio un giro de 180 grados. Apenas dos meses después de su separación la revista ¡HOLA! publicó en exclusiva las primeras imágenes junto a Clara Chía, una estudiante de Relaciones Públicas que trabajaba en Kosmos, empresa propiedad del deportista. Fue el comienzo de una relación que pronto dejaron de esconder y a la que por primera vez Shakira ha hecho alusión. Ha sido en esta memorable 'venganza musical' en la que también dedica a su expareja estrofas tan directas como esta: Yo solo hago música, perdón que te sal-pique o Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.