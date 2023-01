La euforia de Shakira tras batir un récord histórico con su canción más polémica sobre Piqué

Inmenso ha sido el revuelo que ha suscitado la última canción de Shakira en colaboración con el dj y productor argentino Bizarrap. En las primeras 24 horas Musis Sessions #53 alcanzó 52 millones de visualizaciones - ya va por 63 millones de reproducciones- y se ha convertido en la canción latina con mejor debut en la historia de YouTube. La cantante colombiana ha celebrado su último éxito que está batiendo todos los récords de reproducciones, escuchas y streams y ha compartido las cifras de cada uno de las metas que ha ido alcanzando. Su tema ha superado a Despacito, de Luis Fonsi, y se sitúa como el mejor estreno latino en Youtube. El récord absoluto lo tienen los coreanos BTS, que en 2021 lograron 108,2 millones de reproducciones de su canción Butter en solo 24 horas.

-Shakira y Piqué ya comenzaron el año con un importante desacuerdo

El último éxito de la artista de Barranquilla triunfa no solo por el ritmo pegadizo de su canción, sino por el contenido de la letra con continuas alusiones a su ruptura con Gerard Piqué, a su nueva novia, Clara Chía, e incluso a su suegra. "Entendí que no es culpa mía que te critiquen. "Yo solo hago música, perdón que te sal-pique", "Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda" o "Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena. Clara-mente es igualita que tú", son algunas de las estrofas más repetidas de su hit mundial.

VER GALERÍA

La colaboración entre Bizarrap y Shakira es la número 53 de todas las que ha realizado el músico argentino con cantantes como Duki, Paulo Londra, Nathy Peluso, Quevedo, Quintero y Residente, que posicionaron a Gonzalo Julián Conde, como así se llama, como uno de los productores más destacados y escuchados en todo el mundo. El canal de Youtube oficial de Bizarrap ya ha alcanzado los 17 millones y medio de suscriptores. Y el mensaje con el que el dj argentino anunció el lanzamiento de su canción ha alcanzado los 31 millones de visualizaciones, tiene más de 97.000 retuits y cuenta con más de 560.000 likes. Algo difíficil de creer para el músico que según se levantaba de la cama no daba crédito a los resultados "50 millones en menos de un día", exclamaba y compartía las cifra de más de 8 millones de reproducciones en Spotify.

La venganza musical de Shakira ha sido y sigue siendo el tema musical del momento. Durante todo el día fue trending topic, en la red social no paraban de repetirse las referencias a "Clara-mente", "Twingo" o "Casio" y hoy sigue siendo la tendencia número 1 en música en YouTube en más de 20 países, incluidos España y Colombia.

VER GALERÍA

SIn duda ha logrado superar todas las expectativas. Y mientras el tema sigue subiendo como la espuma, todas las miradas se dirigen a Gerard Piqué. El exfutbolista apareció ayer y lo hizo virtualmente con un mensaje en el que apuesta por mantenerse al margen del revuelo mediático que ha desatado el tema. "Mañana a las 21h, Chup Chup de Kings League con todos los presidentes", ha dicho. Y añadió la frase "la vida puede ser maravillosa" , junto a una imagen del próximo acto de la liga de fútbol virtual que preside y en la que participan streamers y exjugadores profesionales como Iker Casillas. Parece, por tanto, que opta por seguir adelante con su vida, centrado en el trabajo y al margen de la vida que compartió al lado de Shakira durante doce años.