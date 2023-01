Shakira y Piqué ya comenzaron el año con un importante desacuerdo

Mensajes explosivos, indirectas tan directas que pocas dudas quedan ya hacia quién van dirigidas. La separación de Shakira y Piqué ha sido de todo menos tranquila. La tensión entre ambos, que ha marcado su ruptura desde el principio, continúa a la luz de las palabras de la colombiana en el último tema que ha lanzado con Bizarrap. Ha sido en forma de canción, es lo mismo que ha hecho en ocasiones anteriores, como la intérprete ha manifestado el momento personal en el que se encuentra, lanzando un mensaje de empoderamiento (así lo señala la productora) con la significativa frase: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Aunque se esperaba que Shakira comenzara el año en Miami con sus hijos pues es cuando se había dicho que formalizaría su mudanza fuera de España, sigue en Barcelona, debido a la delicada salud de su padre, como se ha informado.

Fue así la Ciudad Condal escenario del desencuentro entre la expareja en los primeros días del 2023 a raíz de la aparición inesperada de su hijo Milan, de 9 años, en un streaming de Twitch del exfutbolista. A la cantante colombiana no le gustó que Piqué expusiera al pequeño en una plataforma tan multitudinaria sin su autorización tal y como manifestó en un comunicado enviado desde su oficina de comunicación. "Fuentes del entorno de Shakira aseguran que la cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada al respecto sobre la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un evento de la empresa de Gerard Piqué, en una discusión de contenido adulto".

La aparición del niño tuvo lugar el pasado 7 de enero, un día después de la festividad de Reyes, cuando Piqué, centrado ya en su faceta como empresario tras abandonar los terrenos de juego, organizó un evento de la Kings League, una liga de fútbol virtual protagonizada por streamers y exjugadores de nuestro país de la que es presidente. Además de reconocidos influencers, apareció ante la cámara su hijo mayor que demostró una enorme naturalidad y desparpajo ante los micrófonos, ganándose con sus bromás y simpatías el cariño de los presentes.

El deportista y empresario explicó que no estaba planeada la aparición de su hijo, sino que fue algo espontáneo. "No es el anuncio, mi hijo no es el anuncio. Le hemos puesto aquí porque a última hora quería salir", dijo. Desde que apareció en pantalla, Milan robó el protagonismo a los presentes corrigiendo incluso a su progenitor en algunos comentarios sobre videojuegos. No fue sin embargo del agrado de su madre este debut virtual, como quedó demostrado.

Solo unos días antes, la intérprete de Monotonía, otro de los temas que publicó tras su separación en el que habla de una desgarradora ruptura, había compartido un mensaje muy significativo. “Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado, hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Nuestras lagrimas, no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando”.