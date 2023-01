Shakira apunta directamente a Clara Chía con 'Clara-mente' en su canción

La canción de Shakira y el dj y productor argentino BZRP Music Sessions #53 está arrasando desde que saliera publicada esta madrugada por sus continuas alusiones e indirectas hacia su expareja Gerard Piqué y su nueva relación con Clara Chía. La cantante colombiana se ha deleitado escribiendo las memorias de su ruptura con el exfutbolista del F. C. Barcelona y lo ha hecho con más de un mensaje hacia la nueva pareja del padre de sus hijos.

VER GALERÍA

Clara Chía y Gerard Piqué: las primeras imágenes de su nueva vida

Su nombre es Clara Chía Martí y a ella se dirige también en esta canción a través de varios juegos de palabras cuando dice "tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Clara-mente es igualita que tú", "cambiaste un Ferrari por un Twingo" o "un Rolex por un Casio" y "yo valgo por dos de 22" son otros de los dardos que le dedica a su expareja en referencia a esta joven, quien trabaja junto al exjugador en la empresa Kosmos.

No son los primeros mensajes que Shakira lanza a Gerard Piqué desde que se conociera su ruptura, ya que presentó dos singles el pasado año, con ciertas referencias a su ex: Te felicito junto a puertorriqueño Rauw Alejandro, y Monotonía, en colaboración con Ozuna. Sin embargo es la primera vez que se refiere con el directo matiz "Clara-mente" a la gran ilusión de su ex, Clara Chía.

-La escapada romántica de Gerard Piqué y Clara Chía a Praga con la que zanjan los rumores de crisis

VER GALERÍA

Desde que el pasado mes de junio se conociera públicamente la separación de Piqué y Shakira, tras doce años de relación y dos hijos en común, la vida del futbolista dio un giro de 180 grados y pronto pudimos conocer cuál era el motivo de su nueva sonrisa. Dos meses después de su separación, salió a la luz su relación con Clara Chía a través de unas fotografías publicadas en exclusiva por la revista ¡HOLA! A partir de entonces, el blaugrana decidió dejar de esconder su amor por esta joven catalana, con quien se dejó ver por primera vez en la boda de uno de sus mejores amigos, Albert Pedret, con Anna Tormo, lo que supusó un huracán mediático.

Cinco meses después de estas primeras imágenes, su relación avanza viento en popa después de ver las últimas imágenes de Clara Chía estas navidades con la familia de Piqué. Los padres del empresario de Kosmos, el abogado Joan Piqué y la doctora Montserrat Bernabeu, demostraron una gran complicidad con la novia de su hijo, que cada vez está más integrada en la familia. La joven tiene veintitrés años, es estudiante de Relaciones Públicas y guarda un curioso parecido físico con Shakira. Ambas, muy atractivas, tienen una estatura similar. Además, ambas mujeres tienen la misma complexión, el cabello largo y rubio, la melena ondulada... incluso hay algunos rasgos faciales que nos recuerdan la una a la otra, cuyas edades son 23 y 45 años respectivamente.

-Así es la suegra de Shakira, a la que menciona en su canción