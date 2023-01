Así es la suegra de Shakira, a la que menciona en su canción

Shakira lo ha vuelto a hacer. Si su tema Monotomía ya causó un gran revuelo por sus supuestas alusiones a Gerard Piqué, ahora con Music Sessions #53 la artista colombiana ha mandado nuevos mensajes a su ex. También parece que se ha acordado de la nueva pareja del catalán, Clara Chía, pero lo más llamativo es la mención que hace a su suegra -bueno, exsuegra ya- Montserrat Bernabeu Guitart, de 59 años, que es especialista en Medicina Física y Rehabilitación en el Institut Guttmann, en Barcelona.

"Me dejaste de vecina a la suegra", canta Shakira. La artista colombiana dejó todo cuando se enamoró de Piqué y forjó una estrecha relación con su familia política, especialmente, con Montserrat. Iban juntas a ver los partidos de Piqué y Montserrat siempre se mostraba muy cariñosa con sus nietos, Milan y Sasha. De hecho, en una entrevista concedida al programa de radio La Hora del Té, la madre de Piqué aseguró que Shakira era "una persona fascinante" y que la consideraba “una mujer super sencilla y de grandes valores”.

La confianza que existía entre ellas también quedó reflejada cuando la artista reveló en tono de broma quién le había aconsejado que se cortara tanto el pelo en 2012. "Esto fue consejo de mi suegra, que me dijo: ‘Ay, ¿por qué no te cortas el pelo? Que lo tienes muy maltratado’. El peor error de mi vida. No vuelvo a seguir tus consejos estéticos, suegra”, dijo entre risas.

De momento, Shakira y Montserrat siguen siendo vecinas. La cantante todavía reside en la mansión ubicada en la urbanización Ciutat Diagional, de Esplugues de Llobregat, y en una una casa anexa viven los padres de Piqué. Montserrat no se ha pronunciado sobre la separación de Shakira y Piqué. Prefiere mantenerse discreta y en un segundo plano. Sin embargo, sus últimos movimientos reflejan que apoya incondicionalmente a su hijo, pues Clara Chía está totalmente integrada en la familia. Este fin de año estuvieron todos juntos en el Pirineo catalán y la revista ¡HOLA! fue testigo de la gran conexión que existe entre Montserrat y Clara.

Shakira no nombre en su canción al padre de Piqué, Joan Piqué, que es abogado y empresario, pero también ha estado muy unida a él en estos años. En 2018, con su gira Dorado World Tour, le dedicó un tema muy especial. "La siguiente canción es una de las favoritas de mi suegro, así que a petición de él y de alguno de de ustedes la vamos a tocar esta noche. No sé como saldrá porque no la hemos ensayado, Va con mucho cariño", exclamó ante el público. Inmediatamente, interpretó el tema Boig per tu, de Sau.

Los problemas de Shakira con Hacienda

Además de cantar "me dejaste de vecina a la suegra", Shakira añade "con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda". Aquí hace referencia a la exposición mediática que ha vivido desde el pasado mes de junio cuando anunció su separación. Poco después salieron las primeras imágenes de Piqué con Clara Chía, y todos los focos volvieron a posarse sobre ella. También menciona sus problemas con el fisco. Cabe recordar que la cantante se enfrenta a ocho años y dos meses de prisión por una presunta evasión de impuestos en España.

La ley española considera a un ciudadano residente fiscal si pasa en nuestro país un mínimo de 183 días, tiempo que, según la Fiscalía, Shakira habría estado en España entre 2012 y 2014. En ese período debería haber pagado aquí, siempre según el Ministerio Fiscal, sus impuestos, cosa que no hizo. Por esa razón se le acusa de seis delitos fiscales por no haber desembolsado 14,5 millones de euros en IRPF y en impuestos sobre el patrimonio. La cantante intenta demostrar que no fue hasta 2015 cuando se instaló en Barcelona, de cara al nacimiento de su segundo hijo, Sasha (que nació en enero), y a la escolarización del mayor, Milan. Antes de esa etapa, tal y como alega, únicamente se vería con Piqué en "periodos vacacionales" o "desplazamientos fugaces" tanto en Barcelona como "en otros lugares del mundo".

La estrofa de "me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda" termina con el siguiente mensaje: "Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan".