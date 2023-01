Laura Escanes opina sobre la canción de Shakira: 'Creo que a veces es mejor callar'

En shock, así reconoce que se ha quedado Laura Escanes, de 26 años, tras escuchar la nueva canción de Shakira con Bizarrap, BZRP Music Sessions #53, plagada de referencias autobiográficas en las que habla, a pocos les quedan dudas, de su relación con Piqué. Una serie de mensajes bomba en los que además se refiere a la nueva pareja de este Clara Chía, eso sí, a través de indirectas (aunque pocas dudas quedan acerca de a quién van dirigidas). La reacción de la influencer es la misma que comparten no solo muchos otros rostros conocidos sino todos los que han escuchado el tema que se ha estrenado la pasada madrugada. Laura, que el pasado mes de septiembre anunciaba también su separación de Risto Mejide, una ruptura inesperada y que estuvo también marcada por cierta polémica, ha manifestado de manera clara su opinión acerca de la letra de la colombiana, que está en boca de todos.

En sus mensajes iniciales reproduce una pregunta que se hace el streamer Ibai Llanos, buen amigo de Piqué, que cuestiona sus seguidores acerca de si creen que la letra va dirigida a él. “No” responde Laura que añade a continuación “las mujeres ya no lloran”. En una reflexión más amplia comparte “pequeñas conclusiones”, así las ha llamado, que van pasando por su cabeza. “Me parece un temazo, se pega, me gusta en general” dice, para luego asegurar que se quedó muy sorprendida. “Ha sido directa no, lo siguiente. Para mi gusto tal vez demasiado. No sé” añade. A continuación se refiere a los hijos que comparten intérprete y futbolista, Milan y Sasha, manifestando su inquietud por ellos. “Pienso en los hijos. Y eso es lo que me tira atrás… solo por intentar protegerlos a ellos porque ya tienen una edad en la que evidentemente les van a decir cosas en el colegio… o ellos pueden ver y escuchar y ser conscientes de toda la movida y toda la guerra que hay entre ellos (y ya van tres canciones”.

Hace alusión entonces a que los artistas escriben sobre aquello que pasa en su vida, pues su experiencia es fuente de inspiración. “También creo que los artistas y en este caso ella cantante escribe sobre cosas que siente o ha vivido y es su manera de comunicarse con sus fans. Nadie puede invalidar lo que ella ha vivido o sentido y es su manera de gestionarlo, bla bla. Estoy de acuerdo. Pero a mí me vienen los niños a la cabeza todo el rato y creo que me hubiera evitado según qué cosas para no echar más leña al fuego. Que suficiente circo se ha montado ya. Creo que a veces es mejor callar por intentar proteger a los tuyos y a tu salud mental” detalla. “Y dicho esto, voy a entrenar y a mover el culo a ritmo de Shak”.

El pasado 25 de septiembre se conocía la separación de Laura Escanes y Risto Mejide tras siete años juntos y una hija en común Roma, de tres años. Una ruptura inesperada que además generó un intenso revuelo por los rumores que relacionaban a la influencer con el youtuber Míster Jägger, aunque ambos desmintieron dicha relación. Actualmente Laura ha compartido las primeras fotos con el cantante Álvaro de Luna, con quien se la empezó a relacionar en noviembre del pasado año.

La reacción de Laura no ha sido la única que ha llegado en las últimas horas de rostros conocidos. Nombres como Lorena Gómez, Manolo Caro y Tony Aguilar han aplaudido las palabras de la colombiana, igual que Jessica Bueno. Ella también ha iniciado el año sin su marido Jota Peleteiro, de quien se separó el pasado mes de noviembre tras diez años de relación (siete casados) y dos hijos en común. En su caso también estuvo en el punto de mira mediático pues poco antes de conocerse su divorcio había compartido diversas imágenes en familia con su exmarido Jota Peleteiro y poco después de la noticia al futbolista se le relacionó con una nueva pareja. “A veces en la vida, suceden cosas inexplicables que, aunque al principio nos dejen en estado de shock, poco a poco hay que ir aceptando como han venido. Nada es inesperado, pero sí que en mi caso la familia era lo más importante. Hubiera luchado, pero, como te digo, hay que respetar y aceptar lo que Dios nos tiene deparado en nuestra vida. Estoy convencida de que todo pasa por un motivo”, aseguró la modelo en las páginas de ¡HOLA! Ella también manifestó su dolor en sus perfiles tras su separación del deportista con comenatarios que en su momento fueron interpretados como una clara alusión al comportamiento de su ex.