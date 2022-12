Laura Escanes echa la vista atrás y reflexiona sobre los siete años que vivió junto a Risto Mejide

Laura Escanes ha concedido su primera entrevista tras su ruptura con Risto Mejide. La escritora e influencer, separada y madre de una niña, hace balance de los siete años de relación y cinco de matrimonio que ha compartido con el padre de su hija Roma. En sus declaraciones concedidas a La Vanguardia reflexiona sobre los momentos complicados vividos, aunque de todos ellos ha sabido sacar una lección.

"Las situaciones más difíciles te llevan a cambiar de vida y una separación es un punto de inflexión", reconoce la expareja del presentador. "Tenía unos planes de futuro y una idea de cómo iba a ser mi vida. Todo eso se rompe y tienes que adaptarte. Con la distancia aprendes a relativizar las cosas aunque en mi caso aún es reciente. De todo se aprende", apunta la escritora, que acaba de estrenar un videopódcast con el nombre Entre el cielo y las nubes.

Escanes echa la vista atrás y no se arrepiente de nada de lo vivido. "Siete años dan para mucho. He sido muy feliz y él me ha dado el regalo más maravilloso de mi vida, que es mi hija. Y eso es para siempre y está por encima de todo". Roma vino al mundo el 2 de octubre de 2019 y como ella ha reconocido fue "el día más bonito de su vida". y "no me imagina mi vida sin ella". De hecho, a pesar de estar ya separada y con motivo del tercer cumpleaños de la niña, la influencer publicó una preciosa foto de su hija en la que también aparecía el presentador de Todo es mentira. Con ella quiso demostrar que pese a estar separados siempre estarán unidos por su hija. "Esta niña vino al mundo para hacernos muy felices. Soy muy afortunada. Muchísimo", señaló y celebraron junto a Risto el cumpleaños de la pequeña.

Con apenas 26 años, tiene grandes proyectos en mente como este nuevo videopócast, que acaba de lanzar y en el que se pregunta para qué necesitamos nosotras a los hombres a nivel profesional para alcanzar alguna meta , y pronto será la estrella invitada en El Desafío. De su nueva relación con el cantante Álvaro de Luna prefiere no hablar, aunque la pareja ya ha optado por no esconderse y recientemente asistieron juntos al concierto de Aitana en Madrid. "Me preguntáis a veces cosas a las que no sé responder. No lo sé, de veras, no me he parado a pensar. Cuando tenga algo que decir, lo diré", revela sobre el que se ha convertido en su nueva ilusión.

