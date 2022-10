Laura Escanes y Risto Mejide se reencuentran en el cumpleaños de su hija Roma

El esperado reencuentro entre Risto Mejide y Laura Escanes ha tenido lugar este domingo 2 de octubre en la celebración del cumpleaños de su hija. El presentador ha sido el primero en hacernos partícipes de ello mostrando las primeras imágenes de la esperada cita de la expareja que se ha reunido por este motivo tan especial. Lo ha hecho compartiendo una tierna imagen en la que le podemos ver a su hijo Julio, de espaldas, con su hija Roma en brazos, contemplando la decoración de la gran fiesta que han organizado para ella. Laura publicaba minutos más tarde las mejores fotos y los detalles del reencuentro, incluida la gran tarta coronada por la mítica Minnie de Disney que le han preparado para soplar las velas.

VER GALERÍA

Hace tan sólo una semana que anunciaron su separación tras siete años de relación y una hija en común. Es un momento agridulce para la pareja, que se enfrenta ahora en solitario a fuertes cambios de vida. A pesar de la firme decisión que han tomado, ninguno de ellos ha escondido el pesar y la nostalgia que les invade y ambos remarcan el “amor” que “siempre” les unirá. Ambos amantes de la escritura, nos están dejando grandes y elocuentes frases en sus comunicados oficiales, igual que hicieran cuando comenzaba su relación allá por 2015, después de que el publicista se separara de su anterior pareja, la presentadora Ruth Jiménez, madre de su hijo Julio.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

-Las palabras de Risto Mejide y Laura Escanes sobre las rupturas amorosas que ahora cobran más sentido

“Mis amores”, titula el publicista en esta nueva publicación para sus seguidores, junto a la que escribe un tierno “Felicidades bollito” con el que le desea lo mejor a su pequeña en este tercer aniversario de vida en el que tras la separación de la pareja cobran especial significado las palabras que esribió el pasado 21 de septiembre cuando compartió una foto caminando con la pequeña a lomos de la espalda: “Verificado.Siempre caminaré contigo. Al lado, detrás o debajo. Da igual. Pero siempre me tendrás ahí. Incluso cuando no me tengas ahí. Te quiero tanto, mi bebita”

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Laura ya nos adelantó ayer que tenía la fecha señalada en el calendario con un corazón y aunque la pareja todavía no ha publicado ninguna imagen posando juntos en este reencuentro reencuentro, si nos muestran cómo, a pesar de los cambios que se avecinan, este año, quizá con más razón que ningún otro, también han vuelto a hacer una gran fiesta para su pequeña, una divertida reunión plagada de globos y girnaldas con el rosa como gran protagonista en la que no han faltado los dulces y una gran tarta. También Julio, el hijo mayor de Risto, que cuenta ya doce años, ha estado presente en la celebración.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La influencer nos ha enseñado al detalle los apetecibles dulces con los que han homenajeado a la pequeña, unas deliciosas rosquillas decoradas en dos colores con un pequeño 3 rosa a modo de coronación, junto a las que escribe “Feliz cumpleaños princesa. Hoy hace 3 años que llegaste y no entiendo cómo se puede querer tanto… T’estimo”. Una semana después de anunciar el fin de su historia de amor, el destino ha vuelto a unir a la pareja, por el bienestar de su hija Roma. ¡Enhorabuena familia!