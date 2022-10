Laura Escanes se vuelca en el cumpleaños de su hija tras romper con Risto, ¿habrá reencuentro de la expareja?

Justo una semana después de que Risto Mejide y Laura Escanes anunciaran su separación, el destino ha querido que llegue un día muy importante para ambos. Este domingo 2 de octubre es el cumpleaños de su hija Roma, acontecimiento familiar que podría volver a unir por unas horas al presentador y la influencer para celebrar esta jornada como se merece. La pequeña sopla tres velas y es una efeméride que su madre tiene marcada a fuego el calendario... o, mejor dicho, señalada con la silueta de un corazón.

Así nos lo mostraba ella misma este sábado, en la cuenta atrás para festejar esta fecha tan especial y significativa donde su niña es la gran protagonista. Pese a que la modelo y el publicista acaban de separar sus caminos, es probable que ambos se reencuentren en esta cita ineludible que no busca otra cosa que la felicidad, el disfrute y el bienestar de la persona que más quieren este mundo. Así lo hicieron el año pasado, cuando organizaron una gran fiesta donde no faltaron los regalos, los globos... y, por supuesto, una deliciosa tarta en honor a la homenajeada.

Mientras se produce ese momento, el juez de Got Talent aprovechaba este sábado para pasar un agradable día con su otro hijo, Julio, fruto de su anterior relación con la periodista Ruth Jiménez. "Con el hombre de mi vida", ha escrito Risto en alusión a su vástago, que tiene doce años y en la imagen estaba sentado a su lado sobre la barra de un restaurante. "Disfrutando", añadía Mejide sobre el almuerzo que habían degustado ambos en el local madrileño de comida japonesa propiedad de un amigo "al que adoro", apostillaba el publicista.

Desde que comunicara su separación de Risto hace seis días, hemos visto cómo Laura se refugiaba tanto en sus compromisos profesionales como en su círculo más íntimo de amistades. Sin embargo, seguro que la influencer encuentra actualmente en su hija el calor y el ánimo más necesario para afrontar esta difícil etapa de su vida. Desde que Roma vino al mundo, la autora de Piel de letra suele compartir numerosas escenas cotidianas y de sus experiencias con ella.

La última fue hace tres semanas, cuando daba comienzo el curso escolar y la pequeña iba rumbo al centro educativo de la mano de su papá. "¡Qué ilusión!", se escuchaba a la modelo decirle a su niña mientras la grababa caminando. "¡Al colegio!", exclamaba a su vez la niña con gran entusiasmo y emoción. "¡El primer día!", apostillaba Risto sobre esta escena repleta de encanto y dulzura, donde veíamos cómo la adorable alumna llevaba una mochila azul celeste con su nombre grabado en la misma.

"Que no se acaben nunca estos abrazos", expresaba recientemente Laura Escanes sobre otra preciosa fotografía junto a Roma. "No hay nada que pueda superar esto. Verte crecer es el mayor regalo de la vida. Cada día queriéndote más", decía también la influencer con enorme ternura sobre su hija. Incluso, el pasado mes tenía lugar un encuentro de lo más simbólico para la modelo, cuando en el mismo lugar se encontraban las "4 generaciones de mujeres" de su familia, señalaba la ex de Risto en referencia a su niña, su madre y su abuela.

