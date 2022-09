Las palabras de Laura Escanes sobre su matrimonio con Risto Mejide diez días antes de anunciar su separación

Loading the player...

"No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo". Con estas palabras anunciaba Laura Escanes este domingo su separación de Risto Mejide. Tras siete años juntos, cinco de matrimonio -se casaron el 20 de mayo de 2017- y una hija en común, Roma, la influencer y el publicista emprenden caminos separados, decisión que han hecho pública con sendos comunicados. Laura destacaba en su mensaje que "el amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días". De hecho, hace tan solo diez días, durante los Premios Dial, hablaba con total normalidad de su matrimonio e includo aseguraba: "Me volvería a casar todos los días de mi vida". Dale al play y escucha sus declaraciones.

