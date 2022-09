Risto Mejide y Laura Escanes anuncian su separación tras siete años juntos y una hija en común

Risto Mejide y Laura Escanes han puesto punto final a su matrimonio, después de siete años juntos y una hija en común. La pareja anunciaba su decisión en la tarde de este domingo a través de sendos comunicados, donde tanto uno como el otro se dedican emotivas palabras repletas de cariño sobre lo que ha significado para ellos esta intensa etapa vital.

Un romance contra viento y marea pese a la diferencia de edad

Se acaba un idilio que el presentador y la influencer sacaron adelante contra viento y marea, frente a las críticas y comentarios por su diferencia de edad que se vieron obligados a capear desde un principio. Él tenía 40 y ella 19 cuando comenzaron su aventura, que formalizaron en boda tras dos años de noviazgo. Así, pasaban por el altar el 20 de mayo de 2017 y fijaban su residencia en el lujoso barrio barcelonés de Pedralbes.

Tras superar varias crisis a lo largo de su relación, el punto culminante llegaría con el nacimiento de la pequeña Roma el 2 de octubre de 2019, cuando formaron entonces una familia junto a la persona que les unirá para siempre pese a que lo suyo haya terminado. Aunque cualquier ruptura sentimental no deja de ser dolorosa, de sus mensajes se deduce que esta se ha producido de mutuo acuerdo y en términos amistosos.

Risto Mejide: "Estos siete años seguramente hayan sido los mejores de mi vida"

"Gracias Laura por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado", ha escrito el publicista catalán junto a una bonita imagen en blanco y negro donde vemos a Laura Escanes apoyada sobre su pecho.

"Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular. Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y, sobre todo, gracias por haberme hecho Papa de Roma. Eso sí que es un amor pa'tó el rato", concluye Risto Mejide su carta, recordando por último las fechas de inicio y fin de su relación: "1/6/2015 - 25/9/2022". Para el conductor de Todo es mentira esta ha sido su segunda gran relación, tras la que mantuvo tiempo atrás con la periodista Ruth Jiménez de la que nació su hijo Julio.

Laura Escanes: "Te seguiré queriendo el resto de mis días"

Por su parte, la modelo también ha compartido un texto en el que dice "no me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea un adiós porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días", apostilla.

"Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Así me imaginé la vida entera y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor", subraya Laura Escanes, quien ha pedido "respeto en estos momentos tan delicados, para nosotros y nuestra familia. Gracias. Siempre", finaliza junto a una entrañable imagen donde sale abrazada a su ya expareja.

