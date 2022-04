Laura Escanes responde tajante a los rumores de embarazo

Loading the player...

Laura Escanes suele enfrentarse, de forma regular, a comentarios que especulan con la posibilidad de que esté embarazada. "Ya se ha convertido en algo a lo que me he acostumbrado a contestar", asegura la influencer. No obstante, la catalana ha vuelto a armarse de paciencia una vez más para responder a los rumores que, de nuevo, barajaban la opción de que Laura, quien ya es madre de la pequeña Roma, estuviera esperando su segundo hijo. Las declaraciones de la influencer, que hacen referencia a unas imágenes en las que se mostraba relajada y natural, han sido muy aplaudidas. Dale al play y no te lo pierdas.

