Risto Mejide, tras su separación de Laura Escanes: 'El dolor lo invade todo'

Risto Mejide ha reaparecido horas después de anunciar su separación de Laura Escanes. El publicista, de 47 años, ha asegurado que "el dolor lo invade todo" en estos momentos tan complicados. "No tengo fuerzas ni para responder a las burlas", ha confesado. El presentador lamenta así los hirientes comentarios que ha recibido tras compartir la noticia de su ruptura. "Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil", ha dicho, dejando claro lo importante que ha sido la 'influencer' en su vida.

VER GALERÍA

Su historia de amor comenzó el 1 de junio de 2015, cuando él tenía 40 años y ella 19. Desde entonces tuvieron que hacer frente a las críticas por su diferencia de edad y demostraron que lo suyo era algo más que un romance pasajero. El 20 de mayo de 2017 pronunciaron el 'sí, quiero' y el 2 de octubre de 2019 daban la bienvenida a su hija Roma. Risto y Laura no podrán olvidar estos siete años juntos. Tampoco sus familiares y amigos más cercanos, así como sus seguidores más fieles. Por eso, a todos aquellos que han sentido como propia su ruptura, el publicista les da las gracias. "A los que nos respetáis y nos lloráis, que sepáis que lloramos juntos. Gracias por vuestro cariño. Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre. Es un agujero negro que se te instala en el alma. Ojalá también tengáis razón. Ojalá se salga de esto", ha añadido.