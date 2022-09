Laura Escanes tiene un nuevo tatuaje: recordamos todos los que se hizo durante su relación con Risto Mejide

Laura Escanes tiene un nuevo tatuaje. Se trata de un significativo dibujo que comparte con una de sus mejores amigas, la 'influencer' Gemma Pinto. Las dos acudieron juntas al estudio de la artista catalana Andrea Delgado, situado en Madrid, y decidieron tatuarse el planeta Saturno en el antebrazo, un trazo que puede simbolizar la fuerza, la determinación y la resistencia, tras capacidades que Laura podría desear tras su reciente separación de Risto Mejide.

"Hoy me he tatuado algo especial con alguien muy especial", dijo Gemma al mostrar el resultado a todos sus seguidores. La 'influencer', por su parte añadió: "Hoy nos hemos hecho este tatuaje juntas". Este gesto pone de relieve lo importante que son para Laura sus amigas, sobre todo, en estos momentos tan complicados en los que su vida ha dado un giro de 180 grados.

Laura suma así otro diseño a su piel. A la 'influencer', de 26 años, le apasionan los tatuajes y durante su relación con Risto Mejide se hizo algunos que llamaron especialmente la atención. Uno de ellos fue tatuarse la firma del publicista, de 47 años, en el glúteo. En abril de 2016 enseñó a todos sus seguidores este trazo y dijo: "Es la firma de Risto, es muy bonita, encima en el culo queda muy bien".

Además, en uno de sus brazos lleva escrita la palabra Mía, el título del artículo que el presentador de Todo es mentira le dedicó. "Dice cosas muy bonitas", declaró emocionada. "Soy muy impulsiva y me encanta hacerme tatuajes", explicó, porque se lo hizo sin pensarlo, de la noche a la mañana y de forma inmediata tras leer las palabras de su entonces novio.

Pero todos tienen un significado importante. Como las letras H y A del brazo, que son las iniciales de sus mejores amigas, la palabra Wonderlust en la parte alta de la espalda que simboliza "el deseo de viajar" o el título de una de sus canciones preferidas de Adele, One and only, en la cadera y que vimos en esta foto en la que comparaba sus nueve meses de embarazo con los nueve meses de vida de Roma.

Con el paso del tiempo se hizo alguno más, como la frase "aprender a perder", que se podía ver en la foto con la que anunció su separación de Risto Mejide, o el trazo realizado a raíz de una preciosa fotografía en la que sostiene en brazos a su pequeña Roma. En sus dedos también lleva las iniciales R y J, que se corresponden con el nombre de su hija y el nombre del hijo que Risto tuvo con Ruth Jiménez, Julio.

En la mano luce la fecha de nacimiento de su niña, el 2 de octubre de 2019, un detalle con una carga sentimental muy fuerte que se suma a la rosa que lleva grabada en la parte interior de su brazo izquierdo y que simboliza el amor, y a la mariposa del interior del bíceps que podría estar relacionada con su maternidad, ya que dijo que durante su embarazo había sentido mariposas en su vientre.

Otro tatuaje relacionado con su historia de amor con Risto son estas coordenadas. "Son un punto concreto del puerto de Ciutadella en Mallorca", explicó en su momento sin dar más detalles. "Cada mañana lo teníamos puesto en el GPS del barco, que nos decía en qué punto exacto estábamos. Por eso las coordenadas, me recuerda al mar... soy muy romántica", confesó.