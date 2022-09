Así fue la llamada en directo de Risto Mejide a Laura Escanes y su hija Roma antes de la separación El publicista protagonizó un momento muy familiar en 'Got Talent' que no hacía presagiar que su historia de amor con la 'influencer' estuviera a punto de terminar

Los espectadores de Got Talent no pasaron por alto lo sucedido en el último programa, emitido anoche en Telecinco. Al inicio de la gala Risto Mejide mantuvo una tierna conversación con su hija Roma, que este domingo, 2 de octubre, cumple tres años. A través de una videollamada, el publicista, sin parar de sonreír y con una voz muy dulce, mostró a la pequeña el plató del concurso y le enseñó "el botón rojo que te gusta tanto a tí". Después, se despidió de ella con un cariñoso "adiós, te quiero" y mandó un beso a su entonces mujer, Laura Escanes. En aquel momento, Risto y ella todavía eran pareja porque las grabaciones de Got Talent comenzaron a principios de junio. Al escucharles nada hacía presagiar que el final de su matrimonio estuviera tan cerca.

Ahora todo es distinto. El pasado domingo anunciaron su separación y todo parece indicar que la ruptura se ha producido de mutuo acuerdo. "El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días", dijo la 'influencer'. Risto, por su parte, añadió: "Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja".

El publicista, de 47 años, adora a la pequeña Roma, a la que ha dedicado estas bonitas palabras. "Siempre caminaré contigo. Al lado, detrás o debajo. Da igual. Pero siempre me tendrás ahí. Incluso cuando no me tengas ahí. Te quiero tanto, mi bebita", publicó junto a esta foto.

Cuando se casaron, el 20 de mayo de 2017, parecía que su amor sería eterno. "Nos cuidamos, buscamos la felicidad el uno del otro, y juntos somos más felices que cuando estamos separados", declaró Laura en ¡HOLA!. "Es tremendamente madura, muy sensible, tiene una inteligencia emocional fuera de serie y creo que me ha conocido en estos años mucho más que otras personas en toda la vida. Y no me he reído en la vida como me río con ella", aseguró Risto.

El publicista espera recuperarse pronto del intenso dolor que siente tras la ruptura. "Es un agujero negro que se te instala en el alma", ha confesado. Así lo espera también su ex, Ruth Jiménez, madre de su hijo Julio, que ya tiene 12 años. "Tiene recursos suficientes para hacerlo, es una persona fuerte", ha dicho. Además, le ha brindado todo su apoyo. "Sabe que, por supuesto, puedo contar siempre conmigo".