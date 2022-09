Laura Escanes, tras su separación de Risto Mejide: estos son sus proyectos y su círculo más cercano

Laura Escanes comienza una nueva etapa tras su separación de Risto Mejide. La 'influencer' permanece en silencio desde el pasado domingo, cuando anunció que ponía fin a su relación con el publicista después de siete años juntos y una hija en común. Todo parece indicar que la ruptura se ha producido de mutuo acuerdo y que ambos se centrarán en el bienestar de su pequeña Roma, que cumplirá tres años el próximo 2 de octubre. "Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos", dijo el que fuera jurado de Operación Triunfo. A partir de ahora, caminarán por separado y se centrarán en sus respectivos trabajos. Risto presenta Todo es mentira y participa como jurado en Got Talent. Laura, por su parte, tiene varios proyectos entremanos. A sus 26 años, triunfa como 'influencer' con casi dos millones de seguidores en Instagram. Pero también saborea el éxito como empresaria, modelo, personaje televisivo y escritora.

A finales de 2021, inauguró Blondie, un centro de belleza especializado en tratamientos de color para el cabello. El local se encuentra en la madrileña calle de Salustiano Olózaga, pegado a la Puerta de Alcalá y el parque de El Retiro, y es un reclamo para todas las 'influencer', desde María Pombo a María Fernández-Rubíes. "En Madrid yo notaba que faltaban este tipo de tratamientos más accesibles en Barcelona y ahí estamos, muy felices", dijo en una entrevista concedida a FASHION.

Este negocio llegó tras la publicación de su primer libro, Piel de letra. Más tarde se convertía en imagen de diversas marcas de ropa de baño y en concursante de la tercera edición de El desafío, de Antena 3. Según adelantó el portal Teleaudiencias, la 'influencer' habría fichado por este programa, en el que ya participó una de sus grandes amigas, María Pombo. A sus 26 años, la catalana no tiene casas ni propiedades, tal y como explicó en La Resistencia, pero su ilusión es tener un hogar propio. "Estoy ahorrando para dar una entrada, así que tengo entre 100 y 400.000 euros en el banco", confesó.

Además de refugiarse en el trabajo para superar su separación, Laura cuenta con el apoyo incondicional de su familia. La 'influencer' está muy unida a su madre, Anna Espinosa, y a su abuela materna. Las tres pasan mucho tiempo juntas y adoran a la pequeña Roma. La relación de Laura con su padre, Carles Escanes, siempre ha estado en el punto de mira, sobre todo, desde que su progenitor decidió no acudir a su boda con Risto Mejide. A pesar de todo, la catalana asegura que no existe ningún problema entre ellos. "Sí me hablo con mi padre, y está muy feliz de que sea feliz con Risto y con la llegada de Roma", aclaró en 2019.

La maternidad ha marcado un antes y un después en la vida de Laura. De hecho, ha asegurado que ha perdido amigas a raíz de ser madre. "Dejas de poder hacer muchas otras, que puedes hacer igualmente, pero es más complicado. De repente hay amistades que dejan de ser amistades. Sí, porque a lo mejor ellos no son padres, no pueden llegar a entender del todo tu punto de vista, tus prioridades, tus preocupaciones...", reflexionó en su podcast. "En el momento que nació Roma, es como que mi cabeza cambia por completo. En todo lo que yo pienso, todo lo que yo hago, todo lo de mi vida, pienso en ella: en cómo le va a afectar a ella, cómo lo va a ver ella, qué va a pensar ella...", añadió. Sin embargo, por el camino ha encontrado a personas con las que mantiene una sincera amistad como la 'influencer' Sindy Takanashi.

Cuando se casó con Risto, el 20 de mayo de 2017, Laura confesó a ¡HOLA! qué era lo que más le gustaba del publicista. "Nos cuidamos, buscamos la felicidad el uno del otro, y juntos somos más felices que cuando estamos separados. Es muy fácil quererle", dijo. Risto, por su parte, declaró que la 'influencer' era la mujer de su vida. "Es tremendamente madura, muy sensible, tiene una inteligencia emocional fuera de serie y creo que me ha conocido en estos años mucho más que otras personas en toda la vida. Y no me he reído en la vida como me río con ella". Parecía que su amor era eterno, pero como predijo el publicista en su podcast, "todo lo que empieza, tiene que acabar".