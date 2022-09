Risto Mejide alude en su programa a su situación personal tras romper con Laura Escanes

"Compañeras, amigos, no sabéis las ganas que tenía del programa de hoy, de verdad", comenzaba diciendo Risto Mejide en plató con su habitual ironía. Han sido las primeras palabras pronunciadas por el presentador en la pequeña pantalla, tan solo 24 horas después de anunciar el fin de la relación con su mujer Laura Escanes tras siete años juntos y una hija en común.

Sin perder la sonrisa, el publicista catalán arrancaba con este sarcasmo la emisión de Todo es mentira en Cuatro, reconociendo que tal vez no era hoy el mejor día precisamente para desempeñar su trabajo con normalidad después de comunicar su ruptura matrimonial.

A continuación, Risto aludía a la marquesa de Griñón por la situación personal que tanto él como ella atraviesan, cada uno por su lado. "Bienvenidos a todos, especialmente a la otra persona con la que me identifico mucho en estos momentos, básicamente porque es mejor que no entre en las redes sociales durante los próximos veinte años. Tamara Falcó, un beso desde aquí", ha dicho con humor.

Risto, con "un agujero negro que se te instala en el alma"

Apenas unas horas antes de esta aparición televisiva, el presentador de 47 años confesaba en su Instagram que "el dolor lo invade todo" durante estos momentos tan complicados. "No tengo fuerzas ni para responder a las burlas", añadía en relación a los hirientes comentarios que ha recibido tras compartir la noticia de su separación de Laura Escanes.

"Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil", ha subrayado Risto, dejando claro lo importante que ha sido la 'influencer' en su vida.

Por último, el comunicador se ha dirigido a los fans que sí le están enviando mensajes de ánimo en esta difícil coyuntura. "A los que nos respetáis y nos lloráis, que sepáis que lloramos juntos. Gracias por vuestro cariño", les decía. "Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre. Es un agujero negro que se te instala en el alma. Ojalá también tengáis razón. Ojalá se salga de esto", ha concluido.

Lo suyo no fue (ni mucho menos) un romance pasajero

Se acaba un idilio que Risto y Laura sacaron adelante contra viento y marea, frente a las críticas y comentarios por su diferencia de edad que aguantaron desde un principio. Él tenía 40 y ella 19 cuando comenzaron su aventura, que cristalizaron en boda tras dos años de noviazgo. Así, pasaban por el altar el 20 de mayo de 2017 y fijaban su residencia en el lujoso barrio barcelonés de Pedralbes.

Tras superar varias crisis a lo largo de su relación, el punto culminante llegaría con el nacimiento de su hija Roma el 2 de octubre de 2019, cuando formaron entonces una familia junto a la persona que les unirá para siempre pese a que lo suyo haya terminado. Así pues, aunque cualquier ruptura sentimental no deja de ser dolorosa, de sus mensajes mutuos de cariño se deduce que esta se ha producido de común acuerdo y en términos amistosos.

