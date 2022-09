De la euforia a la decepción: crónica de las horas que marcaron el desencanto de Tamara Falcó

Tamara Falcó se enfrenta a una situación que jamás hubiese imaginado que podría vivir. La marquesa de Griñón ha pasado de la felicidad de anunciar su compromiso con Íñigo Onieva a la tristeza y decepción en apenas unas horas. Todo comenzó el pasado jueves cuando la ganadora de MasterChef Celebrity publicaba una emotiva carta y una fotografía besando a su novio, Íñigo Onieva, para anunciar su boda después de dos años de noviazgo. Entonces nada hacía presagiar lo que sucedería al día siguiente, a raíz de que saliese a la luz un vídeo de Íñigo Onieva besando a otra mujer. En un primer momento el prometido de Tamara salió a defenderse y alegó que esas imágenes eran de 2019, pero finalmente acabó admitiendo que no había sido honesto. El empresario envió un comunicado para pedir perdón públicamente tanto a su novia como a su familia, y se reafirmó en el amor que siente hacia la hija de Isabel Preysler.

Un inesperado y doloroso giro de los acontecimientos en la vida sentimental de Tamara Falcó, que resumimos a continuación:

Jueves 22 de septiembre

13:00 horas: Tamara Falcó anuncia emocionada que se casa con Íñigo Onieva. La hija de Isabel Presyler reconoce ser inmensamente feliz mientras besa con pasión a su futuro marido y muestra su anillo de compromiso. "Soy muy feliz, en eso se resume… Antes de conocerte me sentía completa y contenta, pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado. ¡Qué locura! Pero como diría una sabia mujer: es una locura de amor. Esa felicidad que describo es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que, aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro". En ese preciso instante, su prometido, Íñigo Onieva, responde a las palabras de su futura esposa, sintiéndose como "el hombre más afortunado" del mundo

21:45 horas: La marquesa de Griñón ofrece más detalles de su próxima boda en el programa donde colabora, El Hormiguero. La hija de Isabel Presyler cuenta cómo ha sido su pedida de mano. "Estábamos cenando, estaba tomando mi sopa de ayuno. Era el día del descanso digestivo y él me dijo: 'Bueno, como ha sido nuestro aniversario, tengo dos regalos, escoge mano', y de repente hinca rodilla y me dice: '¿Te quieres casar conmigo?'. No me lo esperaba y le pregunté: '¿Ahora? ¿El día que llevo mallas? Le dije que sí, nos abrazamos y bailamos... Fue todo muy bonito y yo creo que voy a ser muy feliz y le quiero hacer a él muy feliz". Y es en ese momento cuando decide anunciar el lugar y la fecha del enlace: "Nos casamos en junio, el 17 de junio, en El Rincón", la finca que heredó de su padre, el fallecido Carlos Falcó. "Estamos supercontentos, nuestras familias están muy felices y ojalá comamos perdices".

Viernes 23 de septiembre

11:00 horas. Un día después de anunciar su boda, salen publicadas unas imágenes de Íñigo Onieva besando a otra mujer. En este vídeo, filtrado a los medios de comunicación, aparece el prometido de la hija de Isabel Presyler junto a una chica morena, que no es Tamara Falcó. El lugar donde fueron tomadas esas imágenes es el festival de música Burning Man, en Nevada, Estados Unidos, cuya última edición tuvo lugar entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre de 2022.

19:00 horas: Después del revuelo suscitado por el vídeo del empresario besando a otra chica, el propio protagonista sale al paso de las informaciones y explica que esas imágenes no son recientes sino "de 2019", antes de comenzar su relación con Tamara, y que él nunca ha sido infiel a su pareja. "Quiero a Tamara con locura y nos vamos a casar pese a quien le pese", dice de un modo rotundo mientras camina de la mano de su novia, que respondetajante a la pregunta de si perdonaría una infidelidad. "¿Estamos locos o qué?", señala Tamara, momentos antes de asistir con su prometido a la boda de unos amigos a las afueras de Madrid.

VER GALERÍA

Sábado 24 de septiembre

Tamara Falcó elimina de su Instagram la foto de la pedida de mano de Iñigo Onieva y se refugia en casa de su madre, Isabel Presyler. La marquesa de Griñón borra esa imagen donde anunciaba su boda con el empresario y en la que lucía su anillo de compromiso dos días después de publicarla. Las cámaras captan imágenes de la ganadora de MasterChef Celebrity visiblemente agobiada por las preguntas que le lanzan los reporteros apostados a las puertas de su casa. Ese mismo día el programa Socialité publica nuevas imágenes de Iñigo junto a la joven en el festival de música Burning Man.

Domingo 26 de septiembre

Iñigo Onieva entona el 'mea culpa' y asegura que no ha sido honesto. El empresario madrileño califica su comportamiento como "inaceptable" y envia un comunicado para pedir perdón públicamente tanto a Tamara Falcó como a su familia, además de reafirmarse en el amor que siente hacia la hija de Isabel Preysler. "En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello”, comienza. A continuación pide perdón a su prometida y a su familia. "Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente". Y finalmente se reafirma en el amor que siente por su novia: “Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño”.

Lunes 27 de septiembre

Tamara Falcó e Íñigo Onieva dejan de seguirse en redes sociales, donde cuatro días antes habían anunciado su compromiso matrimonial. Por el momento, no han trascendido los detalles de su unfollow, quién dio el primer paso o si es fruto de una acción de bloqueo - en Instagram, cuando bloqueas a una persona autománticamente se borra de la lista de seguidores y esa persona ya no puede continuar siguiendote -, pero podría considerarse toda una declaración de intenciones en la era de la hiperconectividad digital. De momento, no ha habido más declaraciones por parte de ninguno de los dos. Lo más próximo en su agenda es un evento al que la hija del fallecido Carlos Falcó tiene previsto asistir este martes en Madrid y que, por ahora, sigue contando con ella ya que no ha declinado su participación.