Tamara Falcó anuncia su compromiso con Íñigo Onieva

Tamara Falcó acaba de anunciar su compromiso con Íñigo Onieva. "Soy muy feliz, en eso se resume", ha dicho la hija de Isabel Preysler mientras besa con pasión a su futuro marido y muestra a todos sus seguidores el anillo. "Antes de conocerte, Íñigo, me sentía completa y contenta, pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado", ha añadido.

VER GALERÍA

"¡Que locura! Pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor. Y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios: al final, en la vida lo único que importa es el Amor. Y escribo AMOR en mayúsculas porque se lo merece y esa felicidad que describo, es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo. Atrás dejo la perfección mundana por una que para mi tiene mucho más valor: el Amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro. Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás. Te quiero".