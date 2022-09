La declaración de amor de Íñigo Onieva a su prometida, Tamara Falcó

Tamara Falcó ha anunciado su compromiso con Íñigo Onieva. La hija de Isabel Preysler compartía su emoción con sus seguidores a través de una sincera y emotiva carta en la que exponía sus sentimientos a flor de piel en un momento tan importante de su vida. Su prometido, Íñigo Onieva, no tardaba en responder a las palabras de su futura esposa sintiéndose como "el hombre más afortunado" del mundo. "Mi amor, gracias a ti por hacerme el hombre más afortunado al tener de compañera de vida a la persona más pura, divertida y llena de amor del planeta. Love u", señalaba junto a un corazón rojo.

La marquesa de Griñón ha compartido una imagen en la que aparece besando a su prometido y en la que muestra su fabuloso y original anillo de compromiso, una joya con tres diamantes en forma de lágrima unidos en una alianza que se esconde tras el dedo. Y él publicaba la foto en la que se ha comentado que se siente "el hombre más afortunado". La pareja sella su compromiso dos años después de haber comenzado su relación en otoño de 2020 y confirman ilusionados sus planes de boda.

'Yo no siento presión ¿y tú Íñigo?'

En los últimos meses la relación de la hija de Isabel Preysler y el empresario estaba tan consolidada y él había encajado tan bien entre su familia y amigos que Tamara ha llegado a recibir el ramo de novia hasta en tres bodas diferentes. El primero fue en abril, en la boda de su primo, Álvaro Falcó, hijo del marqués de Cubas, Fernando Falcó, con Isabelle Junot en Plasencia, donde, a la pregunta de que si de la boda saldría la suya, respondía a ¡HOLA!: "Seguro que de esta boda salen muchas. Poco a poco, estoy viviendo un momento del noviazgo precioso, estamos encantados los dos, creo que si todo va bien terminará en boda". Tres meses después, la aristócrata volvía a repetir experiencia en la boda de su amiga, Casilda Aguilera, con Yago Antón, celebrada también en Sotogrande (Cádiz): “Fue realmente una boda llena de risas, besos, alguna que otra lagrimilla y mucho pero que mucho baile! ¡Que vivan esos novios guapooooosssss! Por cierto otro ramo … ya van 2… y Luisa Bergel otro!", contaba . Y por último, en la boda de su primo Álvaro Castillejo y Cristina Fernández, donde ya se lo tomaba con humor y bromeaba: "Yo no siento presión ¿y tú Íñigo?".

Tamara, a sus 40 años, está viviendo su mejor momento a todos los niveles junto a Íñigo, de 33. Son muchas las veces en las que la hija de Isabel Preysler ha declarado lo feliz que le hace su pareja. Coincidiendo con su primer aniversario, lo hacía con la canción de Aitana y Zzoilo Mon amour, je t’aime: "Contigo aprendí lo que es vivir", que es parte de la estrofa de este tema que dice así: "Mon amour, je t’aime / Parece un cliché, pero no lo es / Contigo aprendí lo que es vivir/ Pero ya lo ves, somos increíbles". Y ahora, cuando se cumplen dos años del comienzo de su relación, lo ha hecho compartiendo lo ilusionada que se siente tras anunciar su compromiso. "Soy muy feliz...Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás. Te quiero".

De momento de desconoces muchos detalles como la fecha de su boda, pero Tamara Falcó ya contó a ¡HOLA! dónde le gustaría casarse: "Me voy a casar en mi palacio, sobre todo por no pedirle su casa a mi hermano"'. La hija de Isabel Preysler tiene claro que El Rincón, la fortaleza del siglo XIX que heredó su padre, el fallecido Carlos Falcó, sería el lugar ideal para celebrar su enlace.