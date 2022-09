Iñigo Onieva: 'Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y su familia'

Iñigo Onieva ha reaparecido este domingo y pide perdón a través de un comunicado que ha compartido en su perfil público. Nada podía imaginar este inesperado giro de acontecimientos en la vida sentimental de la Marquesa de Griñón. Tras la decisión de Tamara Falcó de retirar de su cuenta de Instagram el anuncio de su compromiso matrimonial en la tarde del sábado, hoy el empresario ha sorprendido con un comunicado en el que pide perdón, tanto a su novia como a su familia y se reafirma en el amor que siente hacia la hija de Isabel Preysler: "Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y su familia".

VER GALERÍA

"En los videos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello" reconoce el empresario antes de pedir perdón: "Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente" y reafirmarse en su amor por la que considera la mujer de su vida: "Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño." Para terminar, ruega respeto y pide que no sigan difundiendose imágenes que puedan hacerles daño: "Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que pueden afectar a nuestro derecho a la intimidad, y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad".

VER GALERÍA

La hija de Isabel Preysler anunció su boda con el empresario el pasado jueves con una romántica imagen de ambos besandose en la que mostraba el original anillo de oro blanco con tres diamantes en forma de lágrima con el que Iñigo le había propuesto matrimonio tras dos años de relación. La ganadora de MasterChef Celebrity 4 confesaba estar radiante y feliz: "Antes de conocerte, Íñigo, me sentía completa y contenta, pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado". El enlace de la pareja estaba previsto para el próximo 17 de junio de 2023 en El Rincón, la coqueta finca que Tamara heredó de su padre en Aldea del Fresno (Madrid), según explicó la colaboradora en El Hormiguero, programa en el que colabora y donde dio todos los detalles de la pedida de mano.

Sin embargo, tras la publicación de un vídeo en el que el ingeniero aparece besando a otra chica, la relación entre ambos se puso en entredicho. El pasado viernes, un día después de anunciar su compromiso, la pareja acudió a la boda de unos amigos y, tras ser asaltados por la prensa a la salida de su casa, Iñigo aseguraba rotundamente que ese vídeo era de hace tres años: "Esas imágenes son de 2019. Quiero a Tamara y nos vamos a casar pese a quien le pese. Estamos muy contentos de haber tomado la decisión, es un paso que nos emociona a los dos", unas declaraciones que podemos ver en este vídeo.



Loading the player...

La marquesa de Griñón todavía no se ha pronunciado tras el comunidado de Iñigo Onieva. El útlimo paso que ha dado se producía este sábado cuando retiraba el post de su perfil público donde anunciaba su compromiso. El mismo viernes, ella misma aseguraba ante décenas de cámaras y reporteros que nunca perdonaría una infidelidad: "¿Estamos locos o qué?". Esta era la respuesta de Tamara Falcó hace dos días. Habrá qué esperar, por tanto, para ver qué decisión toma la hija de Isabel Preysler tras los últimos acontecimientos.